الدوحة - فريد عبدالباقي



حصل المدرب القطري لنادي أم صلال وسام رزق مؤخرا على شهادة تدريب كرة القدم «PRO»، وذلك بعد أن نظم الاتحاد القطري لكرة القدم الدورة التدريبية لدبلوم المحترفين تحت إشراف الاتحاد الآسيوي.



على صعيد متصل، منح وسام رزق راحة سلبية لفريقه عقب عودة فريق أم صلال إلى الدوحة بعد ختام معسكره التدريبي في مدينة إزميت التركية، استعدادا لمنافسات الدوري القطري المقرر انطلاقه مطلع الشهر المقبل.



وخاض فريق أم صلال خلال المعسكر 3 مباريات ودية، حيث فاز على درايجا التركي 3-2، وأضنه دمير سبور التركي 2-0، وخسر الودية الثالثة والأخيرة أمام فريق فولاذ خوزستان الإيراني 0-1.



فسخ عقد الأردني بهاء



وفي سياق متصل، اقترب نادي الشمال من التعاقد مع المهاجم المغربي لنادي عمرانية سبور التركي ياسين بامو ليكمل عقد اللاعبين المحترفين في صفوفه، وذلك بعد أن قررت إدارة النادي إنهاء تعاقدها مؤقتا مع المهاجم الأردني بهاء فيصل، وذلك لعدم اكتمال جاهزيته البدنية عقب عودته من الإصابة التي منعته من استكمال الموسم الماضي مع الشمال.



إلى ذلك، جددت إدارة نادي قطر مفاوضاتها مع المدافع المغربي للنادي الأهلي المصري بدر بانون من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث أصر مواطنه مدرب نادي قطر يوسف سفري على ضم اللاعب لتدعيم مركز خط دفاع الفريق في الموسم الجديد.



وشهدت الأيام الماضية توقف المفاوضات بين إدارة الناديين لخلاف حول المقابل المادي للصفقة، من جانبه رفع نادي قطر عرضه المالي ليصل 3 ملايين دولار لاستقطاب المدافع بانون إلى الدوري القطري.



من جهة أخرى، أصدر الاتحاد القطري لكرة القدم، بيانا توضيحيا، أكد فيه أن مؤسسة دوري نجوم قطر «QSL»، ليست سببا في عدم اكتمال استعدادات الأندية القطرية، التي من ضمنها استقطاب اللاعبين الأجانب قبل انطلاق الموسم الكروي مطلع أغسطس المقبل.