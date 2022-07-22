الرياض - خالد المصيبيح



بدأت من يوم أمس الخميس انطلاق معسكرات الأندية السعودية استعدادا للموسم المقبل والذي سيبدأ في 25 أغسطس المقبل، وتتوافد بعثات 14 فريقا من الأندية السعودية المشاركة في الدوري المقبل تباعا اعتبارا من الأمس وثلاثة أيام قادمة وتتراوح مدة المعسكر بين 20 و23 يوما.



وسيطرت القارة الأوروبية على احتضان معسكرات الأندية السعودية، حيث يتوافر المناخ المناسب والملاعب وإقامة المباريات الإعدادية، وتوجه الى النمسا ثلاثة أندية هي: الاتحاد، والفيحاء، وأبها، بينما فضل الهلال بطل الدوري اختيار بريطانيا مقرا لمعسكره الإعدادي، بينما توجهت فرق العدالة الوافد الجديد للدوري، وضمك خامس الترتيب والفتح إلى سلوفينيا، فيما اختارت فرق الرائد، والاتفاق، والخليج تركيا لإقامة معسكرها، بينما اتجه التعاون الى هولندا، وفضلت فرق النصر، والشباب، والوحدة إسبانيا لتكون مقرا لمعسكرها وتبقى فقط فريقا الطائي والباطن اللذان لم يحددا اقامة معسكرهما الاعدادي المقبل، وستلعب جميع الفرق السعودية مباريات تتراوح بين 3 و4 قبل أن تختتم معسكراتها.



من جهة أخرى، يبدو أن نجاح نادي الفيحاء في الزفر بكأس الملك، والدور الكبير جدا الذي لعبه حارس مرماه الصربي ستوكوفيتش، أغرى عدد كبير من الأندية السعودية في استقطاب حارس مرمى متميز، ويعتبر مركز حراسة المرمى هو الأكثر في التعاقدات الجديدة، حيث أنهت 8 أندية تعاقداتها مع حراس للمرمى، فالنصر اختار الكولومبي اوسبينا، والشباب ضم الكوري كيم سيونغ، واستغنى الاتفاق عن حارس مرماه السابق الجزائري رايس مبولحي، بعد ثلاث سنوات، وضم البرازيلي فيكتور، واختار الطائي والخليج حارسين برازيليين، فيما توجه العدالة الى صربيا ليوقع مع الحارس مياتوفيتش، وفضل الوحدة الحارس المغربي منير المحمدي، فيما استغنى الفتح عن حارس مرماه الكرواتي ماكسيم كوفال بعد أربع مواسم، واختار حارس السويدي جاكوب ريين بديلا عنه.