القاهرة - محمد صلاح



رغم الاستقرار على عرض فيلم «تسليم أهالي» في دور العرض السينمائي أوائل شهر أغسطس، إلا أن العلاقة ما زالت متوترة جدا بين هشام جمال منتج الفيلم والفنانة دنيا سمير غانم بطلة الفيلم، بسبب قرار الأول عدم عرض الفيلم لمدة عامين كاملين، ما أثر على مشوارها الفني وأبعدها قليلا عن الكثير من الأعمال الأخرى.



لكن السبب الأهم في توتر العلاقة أن الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز والدة دنيا تظهر فيه كضيفة شرف، حيث صورت عددا قليلا من المشاهد قبل رحيلها وسعت دنيا إلى عرض الفيلم مبكرا، لكن المنتج رفض، ويتساءل الجميع هل سيتم عمل عرض خاص لافتتاح الفيلم يجمع بين دنيا والمنتج؟