بمشاركة نحو 50 فيلما من 29 دولة، انطلقت الدورة الثالثة لمهرجان عمان السينمائي (أول فيلم) في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بحضور عدد من نجوم السينما وصناع الفن السابع.



وعرض المهرجان في الافتتاح مساء الأربعاء فيلم (سلام بالشوكولا) للمخرج الكندي جوناثان كيسر وبطولة الممثل والمخرج السوري الراحل حاتم علي والممثلة يارا صبري وأيهم أبو عمار ومارك كاماتشو.



تقام العروض حتى 27 يوليو في سينما السيارات بمنطقة العبدلي إضافة إلى المسرح المكشوف في الهيئة الملكية للأفلام وتاج سينما في عبدون، كما تقام بعض العروض في إربد والعقبة والسلط.



ومن بين أبرز الأفلام الروائية المشاركة (بنات عبدالرحمن) من الأردن و(غدوة) من تونس و(كوستا برافا) من لبنان و(كلشي ماكو) من العراق و(سعاد) من مصر.



وتتشكل لجنة تحكيم الأفلام الروائية من المخرجة المصرية نادين خان والناقد السينمائي الفرنسي لوتشيانو باريسونه والكاتبة الأردنية سميحة خريس.



وقالت مديرة المهرجان ندى دوماني في وقت سابق، إن المهرجان سيستقبل نحو 100 ضيف من الخارج، بعدما تحسنت أوضاع السفر عالميا، يضاف إليهم عدد كبير من صناع السينما الأردنيين.



وأضافت أن من بين الضيوف المخرج المصري يسري نصر الله الذي ينظم له المهرجان جلسة حوارية في 26 يوليو والممثل والمخرج اللبناني جورج خباز والممثل التونسي ظافر العابدين والممثل الفلسطيني أشرف برهوم.