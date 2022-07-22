القاهرة - خلود أبوالمجد



بدأ الفنان أحمد السقا التحضيرات الخاصة بمسلسله الجديد «وزن ريشة» الذي يعرض في 8 حلقات على احدى المنصات الرقمية، في تجربة جديدة على أحمد السقا في أعمال المنصات، وهو من تأليف محمد هشام عبيه، ومن إخراج مريم أحمدى.



ويعقد صناع «وزن ريشة» جلسات عمل مكثفة للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل، واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، تمهيدا لانطلاق التصوير خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، لاسيما أن أحمد السقا مشغول بتصوير المشاهد المتبقية الأخيرة من فيلم «السرب»، والذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة، والذي يتناول الضربة الجوية التي نفذها الجيش في ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة أحمد السقا، منى زكى، دياب، كريم فهمى، مصطفى فهمى، آسر ياسين، شريف منير، محمود عبد المغنى، محمد ممدوح، أحمد حاتم، إسلام جمال وعدد كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف.