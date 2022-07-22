القاهرة ـ محمد صلاح



علمت «الأنباء» من مصادرها بنقابة المهن الموسيقية ان الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين يرفض رفضا تاما الرد على اي مكالمات هاتفية من اعضاء النقابة او زملائه بالمجلس، كما اعتذر عن عدم استقبال وفد من الموسيقيين بمنزله لإثنائه عن قراره بالعدول عن استقالته التي تقدم بها عقب المشاحنات والمشاجرات التي شهدها المؤتمر الصحافي الذي عقد للكشف عن اسرار حصول مطرب المهرجانات حسن شاكوش على عضوية النقابة دون علم مجلس النقابة وكذلك لإرضاء عازفي الايقاع اعضاء النقابة الذين غضبوا من صدور تصريحات اعتبروها مسيئة لهم.



هانى شاكر اخبر اصدقاءه المقربين ان رئاسته للنقابة انتهت وانه متفرغ حاليا لفنه وحفلاته واعماله الجديدة، وقام مؤخرا بإحياء حفل غنائي ضخم بلاسال في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت ضمن سهرات صيف 2022 بحضور كامل العدد.