عاطف رمضان



كشفت إحصائية صادرة عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن إجمالي المعاملات التي تم إجراؤها عبر تطبيق «سهل» خلال الربع الثاني من العام 2022 بلغ 49051 معاملة.



ووفق الإحصائية، فإن عدد طلبات تجديد كتب البلدية والعدل بلغ 112 معاملة، وبلغ عدد طلبات إعادة صرف بدل الإيجار 590 طلبا، وعدد طلبات تخصيص وحدات سكنية بلغ 38 طلبا، وعدد طلبات تحديث أرقام الهواتف بلغ 7542 طلبا.

ووفق الإحصائية، بلغ عدد خدمة إصدار شهادة أوامر البناء 5305 وعدد طلبات فروقات صرف بدل الإيجار 210 طلبات وعدد طلبات فتح ملف إسكاني مع بدل الإيجار 510 طلبات.



وأشارت الإحصائية إلى أن عدد شهادة لمن يهمه الأمر بلغ 34131 شهادة وعدد طلبات إيصال التيار الكهربائي 338 طلبا، وبلغ عدد فتح ملف إسكاني بدون بدل الإيجار 38 طلبا، وبلغ عدد طلبات توثيق البيوت 6 طلبات، وعدد طلبات توثيق قسائم مع السداد 20 طلبا، وبلغ عدد إعادة تفعيل ملف إسكاني مع بدل الإيجار 24 طلبا.