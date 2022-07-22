أحمد خميس



في خطوة تهدف إلى التخلص من المعاملات الورقية والتأكد من خلو صحف الحالة الجنائية للوافدين الجدد الذين هم بصدد دخول البلاد للإقامة سواء للعمل أو للالتحاق بعائل، كشف مصدر أمني لـ «الأنباء» عن أن جميع صحف الحالة الجنائية لهؤلاء الوافدين سيتم اعتمادها عبر «الأونلاين» بداية من الهند خلال الفترة القريبة المقبلة ثم يعمم التنفيذ على القادمين من جميع الدول خلال سبتمبر المقبل، مضيفا أنه تم التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية في الكويت والسلطات الهندية حتى يستخرج القادم من الهند صحيفة الحالة الجنائية في موطنه ويقدمها إلى السفارة الكويتية التي بدورها ستتأكد من صحة التوقيعات والتصديقات ثم تقوم بإرسال البيانات إلكترونيا إلى وزارة الداخلية الكويتية لتصادق الصحيفة بعد التأكد من عدم وجود أي سوابق على صاحبها في الكويت لاسيما إذا كان مقيما سابقا في البلاد.

وذكر المصدر لـ «الأنباء» أن هناك جهودا كبيرة بذلت من قبل وزارة الداخلية، ممثلة في مدير عام شؤون الإقامة العميد حمد الطوالة ومساعده العميد علي العدواني ومدير الإدارة المركزية العقيد مساعد العجمي ورئيس قسم المؤتمرات العقيد عيسى الزيادي ومديري الإدارات في المحافظات ومساعديهم وجهات أخرى.