بشرى شعبان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون تستعد لمتابعة التدقيق على ملفات المساعدات التي تم إيقافها وعليها مديونيات لاسترجاع المبالغ التي صرفت دون وجه حق.

وفي هذا الصدد طالب الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية سالم الرشيدي بإعادة تشكيل لجنة التدقيق على ملفات المساعدات العامة، مخاطبا وكيل الوزارة بعرض الأمر على اللجنة الفنية المختصة بدراسة تشكيل اللجان وفرق العمل بالوزارة للبت في أهمية إعادة تشكيل هذه اللجنة.

ويأتي هذا الطلب في ظل حاجة إدارة الرعاية الأسرية لذلك، لاسيما أن مدة اللجنة السابقة تنتهي في 9 سبتمبر المقبل بعد مضي عام على قرار تشكيلها.