رشيد الفعم



أكد وزير الصحة العامة د.خالد السعيد أن قرار تحديد المستشفيات الحكومية لعلاج المواطنين بانتظار الانتهاء من مشروع «ضمان» الخاص بالوافدين، والذي سيقدم إلى الوزارة نهاية العام الحالي، بحسب ما أعلنت الجهة المنفذة، مشيرا الى ان هذا المشروع يعد أكبر مشروع ضمان صحي في الشرق الأوسط.

وقال السعيد في رده على سؤال لـ «الأنباء» حول موعد اتخاذ قرار تخصيص المستشفيات الحكومية لعلاج المواطنين، ان هذا التوجه كان هدفا لجميع وزراء الصحة السابقين إلا أن الظروف العامة لم تسمح بتطبيق الخطة أو تنفيذها على أرض الواقع لعدة أسباب، مشددا على أنه في حال وصول مشروع «ضمان» الخاص بإنشاء وتحديد مستشفيات لعلاج الوافدين والمقرر آخر السنة الحالية سيتم بعد ذلك اتخاذ القرار الخاص بتخصيص مستشفيات الحكومة لعلاج المواطنين وفقا للخطة التي سيتم وضعها.