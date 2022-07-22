خالد العرافة



أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» أن مجلس الوزراء عبر لجانه المختلفة قام سابقا بحصر أسماء جميع القياديين في وزارات الدولة بهدف الاطلاع عن قرب على مدة عمل كل منهم مقرونة بإنتاجه وإنجازاته خلال فترة شغله المنصب القيادي.



وقالت المصادر إنه لوحظ خلال الفحص أن هناك بعض القياديين أمضى مدة 8 سنوات دون إنجاز يذكر، كما تبين أن عددا ممن انتهت دورتهم الأولى منذ عامين وأكثر ولم يتم البت في التجديد لهم خلال الفترة الماضية أصبحوا معلقين، ويعود ذلك إلى عدم قيام بعض الوزراء بحسم وضع هذه الفئة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات الحكومية بعد هذا التوجه ستشهد شواغر كثيرة في هذه المناصب القيادية سيتم شغلها بكوادر شبابية مؤهلة في تلك الجهات لشغل هذه المناصب، والذين سيتم اختيارهم وفق آلية معينة، وليس بناء على واسطة أو ترضيات ظلمت المستحق من تحقيق طموحه.



وكشفت المصادر عن أن هناك عددا كبيرا من القياديين ممن هم بدرجة وكيل وزارة مساعد ونواب للمدير العام في الهيئات تنتهي مدتهم في سبتمبر وأكتوبر المقبلين، ولم يتم إبلاغهم بالرغبة في التجديد لدورة مماثلة، وهؤلاء لن يتم التجديد لهم وسينتهي عملهم مع انتهاء مدتهم الرسمية، والنصيب الأكبر من هذه المناصب الشاغرة سيكون لوزارات الخدمات تحديدا.

وأضافت المصادر أن هناك عددا سيتم الاستغناء عنهم أيضا خلال الفترة القليلة المقبلة وتحديدا بعد تشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى أنه تم إبلاغ بعض ممن هم بدرجة وكيل وزارة بالأصالة أو مدير هيئة بهذا التوجه، دون النظر إلى مدته أو الفترة



المتبقية له.