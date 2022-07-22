أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الأربعاء أنها قد تطلق «أرتيميس 1»، أول مهمة ضمن البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر، في 29 أغسطس المقبل. وأوضحت الوكالة وجود موعدين بديلين في ٢ سبتمبر و٥ منه.

وبعد أكثر من نصف قرن، يتوقع أن يفتح برنامج «أرتيميس» الباب أمام عودة الأميركيين إلى القمر، ضمن طاقم يضم أول امرأة وأول شخص من ذوي البشرة الملونة يصعدان إلى القمر. غير أن «أرتيميس 1» لن تضم أي رواد فضاء، إذ إن هذه المهمة ترمي إلى اختبار صاروخ ناسا العملاق الجديد، «اس ال اس» الذي سيجري أولى رحلاته، وعلى سقفه كبسولة «أوريون» التي سيجلس فيها طاقم بشري اعتبارا من «أرتيميس 2».