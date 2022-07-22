كثفت الشرطة الأميركية جهودها للبحث عن رجل أطلق سراحه بالخطأ بعدما كان مسجونا للاشتباه في اعتدائه على موظف لدى ليدي غاغا بهدف خطف كلابها.



وأفرج عن جيمس هاورد جاكسون (19 سنة) في 6 أبريل نتيجة خطأ إداري، على ما ذكرت وحدة المارشال الأميركية المسؤولة عن ملاحقة الفارين، في بيان عرضت فيه ما يصل إلى خمسة آلاف دولار كمكافأة لمن يوفر لها أي معلومة قد تفضي إلى القبض على الشاب.



ووجهت لجاكسون، إلى جانب شخصين آخرين، تهمة الشروع بالقتل والسرقة بعد إطلاقهم النار على موظف لدى ليدي غاغا كان يسير برفقة كلابها الثلاثة من نوع البولدوغ الفرنسية قبل خطف اثنين منها. ووقعت هذه الحادثة أثناء تواجد المغنية في إيطاليا لتصوير فيلم «هاوس اوف غوتشي».



وعرضت ليدي غاغا مكافأة قدرها نصف مليون دولار لمن يتمكن من إعادة كلبيها كوجي وغوستاف لها.



وكانت امرأة أعادت للمغنية الكلبين، مدعية أنها وجدتهما مقيدين على أحد الأعمدة قبل أن تقبض الشرطة عليها. وذكرت صحيفة «لوس أنجيليس تايمز» أن المرأة كانت من معارف والد أحد المشتبه فيهم.