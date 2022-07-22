بعد أسبوع فقط على الكشف عن الصور الأولى التي التقطها جيمس ويب، قد يكون هذا التلسكوب الفضائي الذي يعد الأقوى من نوعه عثر على أبعد مجرة ترصد على الإطلاق وتشكلت قبل 13.5 مليار سنة.



ويقول روان نايدو من مركز الفيزياء الفلكية التابع لجامعة هارفارد لوكالة فرانس برس إن المجرة المسماة GLASS-z13 تعود إلى 300 مليون سنة بعد الانفجار العظيم، أي هي أقدم بـ 10 ملايين سنة من أي جرم رصد على الإطلاق.



ونايدو هو المعد الرئيسي لدراسة تحلل بيانات مأخوذة مما رصده جيمس ويب ولايزال. ونشرت هذه البيانات عبر الإنترنت لتصبح متاحة أمام علماء الفضاء في مختلف أنحاء العالم. وتتمثل إحدى مهام جيمس ويب الرئيسية في رصد المجرات الأولى التي تشكلت بعيد الانفجار العظيم الذي حصل قبل 13.8 مليار سنة.



وفي علم الفلك، يتطلب النظر إلى تاريخ الكون العودة بالزمن إلى ماضيه، فضوء الشمس مثلا يستغرق 8 دقائق للوصول إلى الأرض، لذا نراه كما كان قبل 8 دقائق. ومن خلال النظر إلى أبعد ما يمكن، نستطيع أن نتعرف على الأجرام كما كانت قبل مليارات السنين.



وانبعث الضوء من مجرة GLASS-z13 قبل 13.5 مليار سنة.