أصبحت التميمة الرسمية لبطولة العالم لألعاب القوى المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأميركية (بيغ فوت) موضع اهتمام الشرطة، وذلك بعد أن تمت سرقتها. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أنه تم استدعاء الشرطة إلى ملعب «هايوارد فيلد» في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأميركية، بعدما فقدت رأس التميمة، وظهرت العديد من الفيديوهات والصور التي بها أشخاص يرتدونها. وقال متحدث باسم البطولة في ولاية أوريغون هذا العام 2022 «أصبح الأمر الآن في يد الشرطة ولن نعلق على الأمر مجددا في الوقت الحالي».



وتم اختيار تلك التميمة، وهي لمخلوق كبير أصفر اللون ومليء بالفرو، لبطولة العالم لألعاب القوى 2022، وذلك بسبب أسطورة في هذا الجزء من الولايات المتحدة.



وتقول الأسطورة ان ذلك المخلوق كان يتجول في المنطقة وعرف باسم «بيغ فوت». وتم استخدام بديل للتميمة في يوجين يوم الثلاثاء بعد سرقة الأصل.