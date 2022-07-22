قالت السلطات المحلية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الساعات الأربع والعشرين السابقة بعد تعرضهم لإصابات خطيرة خلال عدة مهرجانات للركض مع الثيران في منطقة فالنسيا الإسبانية.



أُصيب الرجال الثلاثة في أيام مختلفة خلال الأسبوعين الماضيين لكنهم لقوا حتفهم في غضون ساعات هذا الأسبوع، في تذكير بمدى خطورة هذه الأحداث التقليدية.



وأقامت مدينة بيكاسنت يوم حداد بعد وفاة أحد سكانها إثر تعرضه لإصابة في الرأس وبعدما أمضى أكثر من أسبوع في العناية الفائقة.



ومهرجانات الركض مع الثيران، التي تجري فيها مجموعات من الناس أمام ثور أو أكثر، تقليد إسباني قديم تحييه العديد من المدن كل عام.



وخلال مهرجان سان فيرمين الذي يستمر ثمانية أيام في بامبلونا هذا الشهر، وهو أكثر المهرجانات شعبية، أصيب ثمانية أشخاص مع احتفال السكان والسياح بعودة مهرجانات الركض مع الثيران بعد توقف دام عامين بسبب جائحة «كوفيد-19»، ولم تحدث وفيات هناك.