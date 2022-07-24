يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد مع المنتخب السعودي في الـ4:00 مساء اليوم على صالة خليفة الرياضية في مملكة البحرين بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للبطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب. وكان الأزرق قد خسر مساء أول من أمس من المنتخب الياباني في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة 26-28 إلا أنه حقق الأهم من خلال الظفر ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم للشباب (ألمانيا ـ اليونان 2023).



ويطمح الأزرق اليوم الى صعود منصات التتويج لتأكيد أن كرة اليد الكويتية عائدة الى القارة الصفراء بقوة، إلا ان المواجهة صعبة امام الأخضر السعودي رغم فوز الازرق سابقا عليه في دور المجموعات، حيث نجح المنافس السعودي في تحقيق قفزة فنية عالية ليرتقي مع كبار آسيا ، ويتطلع اليوم هو الآخر لتحقيق إنجاز جديد يسجل باسمه.



ولا شك أن المدرب الإسباني ايسيديرو مارتينز قد أعد العدة ووضع اللمسات الأخيرة للمباراة، ومن المهم التركيز على الجانبين الذهني والنفسي.