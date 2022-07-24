

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي أمس تدريبه الأول في مقر معسكره التدريبي المقام في مدينة طبرقة في تونس والذي يستمر 21 يوما. ومن المقرر ان يلعب الأخضر 6 مباريات ودية أمام فرق عربية متنوعة. وكانت بعثة الأخضر قد وصلت إلى تونس عصر أمس بعد رحلة طويلة، ورأس بعثة الفريق عضو مجلس الإدارة على حسين جواد وعضوية الجهاز الإداري برئاسة أحمد النجار، وتخلف عن السفر رئيس جهاز الكرة علي مندني المرتبط بموعد لإجراء عملية جراحية. ومن المقرر ان يلتحق بالبعثة المحترف الليبي محمد الصولة والمدرب الجديد والمحترف الخامس المزمع التعاقد معه واللاعب المغربي حمزة خابا في حال تم التوصل الى اتفاق لاستمراره مع الأخضر.



وكانت إدارة النادي قد تلقت رسميا نهاية الأسبوع الماضي موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على استضافة الأخضر لمواجهة نصف نهائي غرب آسيا لكأس الاتحاد الآسيوي أمام فريق السيب العماني، وذلك في 5 سبتمبر المقبل على ستاد نادي الكويت.



تدريبات متواصلة للأبيض



وفي كيفان تواصلت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت أمس على صالة الحديد التابعة للنادي بقيادة المدرب الكرواتي رادان غاسانين والجهاز الفني.



وشهدت الحصة التدريبية التزاما كاملا بحضور كل اللاعبين يتقدمهم فهد حمود وفهد الهاجري وسامي الصانع وشريدة الشريدة وطلال الفاضل وفيصل زايد وفواز مبيلش وطه الخنيسي ومهدي برحمه وارشد العلوي.



وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن مساء الجمعة اعتماد الهيكل الاداري والفني والطبي للفريق، وجاء تشكيل الجهاز الفني المكون من رادان مدربا ومحمد عبدالله مستشارا فنيا ودوجي بيكوفيتش وكريم بو زغبه مساعدين للمدرب والعيد بن صغير مدربا للياقة البدنية وأسامة الشمري معدا بنيا وانيس مقداد مدربا للحراس. وفي الجهاز الإداري تم اعتماد عادل عقلة نائبا لرئيس جهاز الكرة ومحمد الهاجري مديرا للفريق واحمد الصبيح إداري وباسل الظفيري منسقا عاما ونذير شديد مترجما وعمر الزامل منسقا إعلاميا ويوسف عويد المساعد الاداري وعبدالرحمن الظفيري مصورا والجهاز الطبي برئاسة د.عذبي الشمري. إلى ذلك، تبدو جميع الأمور في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تسير وفق ما خطط له الجهاز الفني بقيادة ناصر الشطي ومساعديه ميثم الشطي وصالح الشيخ من ناحية تواجد جميع اللاعبين والانضباط الكبير في التدريبات، حيث وصل عدد الحضور إلى 44 لاعبا، حتى إن جميع اللاعبين المحترفين انتظموا مع الفريق وآخرهم المهاجم العاجي سيدريك هنري الذي وصل أمس وتدرب، إلا أن المشكلة الوحيدة التي تواجه الأصفر بشكل عام هي عدم انتهاء إجراءات المعسكر الخارجي الذي كان من المقرر أن يغادر له 27 الجاري في القاهرة إلا أن عدم حسم الموضوع حتى الآن قد يؤجله بضعة أيام وقد تتغير البوصلة من جديد لتتجه إلى تركيا.