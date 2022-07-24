هادي العنزي



انخرط المهاجم العراقي اسو رستم في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية مساء أمس، بعد وصوله البلاد الجمعة، وكان في استقباله بالمطار مدير المركز الإعلامي حسين الفجي، والمنسق الإعلامي للفريق دعيج الصالح.



ويستعد السماوي للمغادرة إلى مدينة أزميت التركية للدخول في معسكر تدريبي يبدأ 29 الجاري، وينتهي 15 أغسطس المقبل، على أن يخوض 4 مباريات ودية مع فرق خليجية وتركية، قبل عودته لخوض منافسات الدوري الممتاز المزمع انطلاقه 25 الشهر المقبل.



ويقود المدرب المساعد بداح الهاجري تدريبات الفريق في مرحلة الإعداد الأولى، وقد بدأت صفوف السالمية تكتمل بعودة الدوليين فواز عايض، ومبارك الفنيني، ومهدي دشتي، ومحمد الهويدي، وحمد القلاف، وانضمام المهاجم عذبي شهاب قادما من نادي اليرموك.