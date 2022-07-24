دخلت بطولة الكويت الدولية الأولى للملاكمة مراحلها الحاسمة، حيث تستكمل مساء اليوم مواجهات الدور نصف النهائي للبطولة، على حلبة صالة الاتحاد الكويتي للملاكمة بضاحية صباح السالم، فيما يقام الدور النهائي للبطولة مساء غد الإثنين.



وفرضت منتخبات تايلند وأوزبكستان وإيران حضورا قويا بتأهل العديد من ملاكميها إلى الدور نصف النهائي، ما يجعلها مرشحة فوق العادة للمنافسة على احتلال المراكز الأولى للبطولة، إلى جانب «أزرق الملاكمة»، بعد تأهل أربعة ملاكمين إلى الدور قبل النهائي، وهم: منصور مبارك (51 كغم)، وطلال المطوع (80 كغم)، وعبدالرحمن العنزي (90 كغم)، وخالد الشمري في وزن فوق الثقيل (+92 كغم)، فيما غادر تركي العازمي (وزن 57 كغم)، وحسن الفضلي (وزن 63 كغم)، وعلي سعد (وزن 70 كغم) من الأدوار التمهيدية بعد خسارتهم تواليا. وتشارك في البطولة 20 دولة من قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وذلك خلال الفترة من 20 وحتى 26 الجاري، وتقوم القناة الرياضية الثالثة بنقل جميع النزالات على الهواء مباشرة. من جانبه، أكد مدرب منتخبنا الوطني للملاكمة فتحي الميساوي أن البطولة شهدت مستويات فنية متقدمة، ما يدل على نجاحها فنيا، ومن الصعوبة توقع هوية المنتخب الذي سيتصدر ترتيب قائمة الميداليات في ختام البطولة، نظرا للتقارب الفني الكبير بين الملاكمين، والعديد من المفاجآت التي شهدتها النتائج في الدور التمهيدي.



وأشار الى أن منتخب الكويت قدم أداء فنيا جيدا في مختلف الأوزان، بعد أن تحضر طوال 3 أشهر متصلة للبطولة، خاض خلالها معسكرا خارجيا في جورجيا، وتشهد البطولة العديد من أفضل ملاكمي العالم.



من جهته، أشاد رئيس الوفد الإماراتي ونائب رئيس اللجنة الفنية سلطان الحرمي برئيس اتحاد الملاكمة الكويتي محمد منسي واللجنة المنظمة، على حسن التنظيم، وكرم الضيافة، وقال: «الكويت لديها الخبرة الكافية في تنظيم مثل هذه البطولات الناجحة، نظرا لما تملكه من عناصر بشرية قادرة على صنع الفارق.



وحظيت بطولة الكويت بحضور العديد من سفراء وأعضاء السلك الديبلوماسي للدول الصديقة والشقيقة، وذلك خلال حفل الافتتاح، والأيام التي تلته، لمشاهدة ممثلي منتخباتهم، ومتابعة منافسات البطولة.