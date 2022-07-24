اختتمت بمركز عبدالله السالم لإعداد القادة الدورة الأساسية لإعداد مدربي الأولمبياد الخاص في السباحة التي نظمها الأولمبياد الخاص الكويتي بالتعاون مع الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب العالمية الـ ١٦ للأولمبياد الخاص ألمانيا - برلين ٢٠٢٣.



وشارك بالدورة التي أقيمت على مدى ٥ أيام ٣٠ دارسا ودارسة من مدربي السباحة ومدرسي التربية البدنية، وحاضر فيها المحاضر الدولي في الأولمبياد الخاص لرياضة السباحة عمرو الطحاوي نائب المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري وشاركه المحاضران مصطفى حسونة ورياض العتيبي.



من جانبها، أشادت رحاب بورسلي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي - رئيس مجلس إدارة نادي الطموح بمستوى حضور والتزام الدارسين، وتمنت ان تمثل مخرجات هذه الدورة إضافة حقيقية تسهم في تطوير وارتقاء رياضة السباحة للأولمبياد الخاص الكويتي التي تستعد لاستحقاق دولي بالمشاركة في دورة الألعاب العالمية ببرلين.



وأكدت أهمية إقامة هذه الدراسات والدورات لبناء قاعدة من الكوادر المتخصصة وضخ دماء جديدة في المنظومة التدريبية والتحكيمية والإدارية للأولمبياد الخاص كما تمثل خطوة مهمة في اتجاه تفعيل أهداف التنمية المستدامة 2030 التي أصدرتها الأمم المتحدة والتي تؤكد أهمية تنفيذ البرامج التدريبية للمدربين والحكام والإداريين وتوفير الدعم الفني لهم لتقديم خدمة ذات جوده عالية للأشخاص ذوى الإعاقة. وشهدت الدورة دراسات نظرية وعملية وإقامة تدريب عملي للمدربين والاختبار ومنح شهادة اجتياز الدورة.