«الكهرباء» أكثر الجهات ترسية للمناقصات بـ 50 مناقصة في عام

10 جهات حكومية لم ترس إلا مناقصة واحدة طوال 12 شهراً



أحمد مغربي - علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن إجمالي قيمة المناقصات التي تمت ترسيتها في الكويت خلال 2021 تضاعف 5 مرات، إذ بلغ 1.849 مليار دينار، مقارنة بـ303.45 ملايين دينار في نهاية 2020، فيما أظهرت البيانات أن عام 2021 شهد ترسية نحو 236 مناقصة في 37 جهة حكومية مختلفة.



وتفصيليا، أظهرت بيانات ترسيات المناقصات في الكويت خلال 2021 ، أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة حلت في المرتبة الأولى لجهة أكثر الجهات الحكومية التي أرسيت لها مناقصات إذ استحوذت على 21.5 عقدا من إجمالي عدد العقود المرساة بواقع 50 عقدا، بينما يأتي في المرتبة الثانية وزارة الصحة بنحو 25 عقدا تمثل نحو 10.59% من إجمالي العقود المرساة خلال العام.



وحل في المرتبة الثالثة لجهة أعلى أعداد عقود تمت ترسيتها جهتان، الأولى منهما هي وزارة التربية، والثانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثورة السمكية، إذ حظيت الجهتان بترسية 13 عقدا لصالح كل واحدة منهما، فيما حلت جامعة الكويت في المرتبة الرابعة بـ 11 عقدا.



وحلت 3 جهات حكومية في المرتبة الخامسة وهي: وزارة الأشغال والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وقوة الإطفاء العام، وذلك بواقع 9 عقود لكل جهة من تلك الجهات، بينما حل ديوان الخدمة المدنية وشركة نفط الكويت في المرتبة السادسة بواقع 8 عقود لكل جهة منها.



أما أدنى الجهات الحكومية ترسية للمناقصات وفقا للعدد، فقد جاء في تلك القائمة 10 جهات أرست كل واحدة منها مناقصة واحدة فقط في 2021، ومن بينها بنك الكويت المركزي، إدارة الفتوى والتشريع، وديوان المحاسبة وهيئة تشجيع الاستثمار وأمانة مجلس الوزراء وشركة البترول الوطنية والهيئة العامة للشباب وشركة الصناعات البترولية المتكاملة والهيئة العامة للبيئة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.



وتظهر الأرقام أن هناك 7 جهات حكومية من أصل 37 جهة تستحوذ على 91% من قيمة المناقصات التي تمت ترسيتها في عام 2021، ويأتي على رأس تلك الجهات شركة نفط الكويت التي جاءت بالمرتبة الأولى لجهة أعلى قيمة مناقصات مرساة، إذ استحوذت على 1.32 مليار دينار من قيمة الترسيات لـ 8 مناقصات من بينها 3 مناقصات استحوذت على 1.16 مليار دينار تتضمن 339.7 مليون دينار لتوريد أنابيب تبطين، و381.58 مليون لمشروع شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة، و447.161 لمشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة.



وجاء في المرتبة الثانية لجهة القيمة وزارة الصحة بقيمة ترسيات بلغت 110.58 ملايين دينار، أما في المرتبة الثالثة فجاءت وزارة الكهرباء والماء بمناقصات بلغت قيمتها 107.23 ملايين دينار، وجاء في المرتبة الرابعة شركة الصناعات البترولية المتكاملة بمناقصات قيمتها 68.06 مليون دينار، بينما حل خامسا مناقصات وزارة التربية التي بلغت قيمتها 31.32 مليون دينار، وجاء سادسا هيئة شؤون الزراعة والثروة السمكية بـ 20.5 مليون دينار، فيما حل سابعا الهيئة العامة للمعلومات المدنية بـ 17.97 مليون دينار.



وفي سياق متصل، دعا الجهاز المركزي للمناقصات العامة متعهدي المقاولات العامة المصنفين لديه سابقا وفقا لأحكام القانون الملغي رقم 37 لسنة 1964، إلى سرعة القيام بتحديث بياناتهم حتى تتم إعادة تقييم فئة تصنيفهم وفقا لتعميم الجهاز رقم 1/2020 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات ومعايير تصنيف متعهدي المقاولات العامة الواردة بالتعميم 4/2019، وذلك وفقا لـ 4 شرائح وتخصصات رئيسية وهي البنية التحتية، والمباني، والأعمال الميكانيكية، والكهرباء.



وتتولى لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة تصنيف المقاولين المتقدمين إلى 4 فئات كل حسب مركزه المالي والفني وسابقة أعماله، حيث تشمل الفئة الأولى متعهدي المقاولات القادرين على القيام بالمشروعات الكبرى أو ذات المستوى الهندسي المالي، والتي تزيد تقديراتها المبدئية على 10 ملايين دينار، أما الفئة الثانية فتضم الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا تقل تقديراتها عن 5 ملايين دينار ولا تزيد على 100 مليون دينار، أما الفئة الثالثة فتشمل من سمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليون دينار ولا تزيد على 10 ملايين، وتشمل الفئة الرابعة المتعهدين المحليين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على مليوني دينار.

أكبر 3 مناقصات تمت ترسيتها

أظهرت البيانات أن أعلى 3 مناقصات تمت في الكويت خلال العام الماضي من حيث القيمة تركزت في شركة نفط الكويت، وهي كالتالي:

339.7 مليون دينار لتوريد أنابيب تبطين.

381.58 مليون دينار لمشروع شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة.

447.16 مليون دينار لمشروع جنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة.