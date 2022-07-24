علاء مجيد



تراجع الاحتياطي النقدي للكويت بنهاية شهر يونيو الماضي ليصل الى مستوى 12.74 مليار دينار بتراجع على أساس شهري بلغت نسبته 4.85% وبانخفاض قدره 650 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 13.39 مليار دينار في مايو الماضي، علما بأن الاحتياطي النقدي وصل الى أعلى مستوى تاريخي له في أكتوبر الماضي عندما وصل الى 13.88 مليار دينار.



ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل- دون احتساب الذهب-



3 أشهر من متوسط قيمة واردات البلاد. وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي، وتبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار، وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.



وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل اجمالي موجودات البنك الى 12.96 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 12.74 مليار دينار، بالإضافة الى الاحتياطيات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطيات اخرى بمقدار 186.95 دينار.



وتقيس الموجودات الاجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.