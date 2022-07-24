أين ستكون الوجهة المقبلة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؟ سؤال تردد كثيرا في الآونة الأخيرة بعدما بدا جليا أن «سي آر 7» لا يريد البقاء في مان يونايتد، كما أن غيابه عن تمارين فريقه أشبه بدعوة الأندية التي تشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا للتعاقد معه، لكن لا يبدو أن أيا منها لديه الإمكانات أو الرغبة في جذب نجم الكرة المستديرة. عنونت صحيفة دياريو دي نوتيسياس البرتغالية اليومية مازحة «أغلى لاعب في الثلاثينيات من عمره في تاريخ كرة القدم». غير أن رونالدو لا يجيد المزاح، فرغم ارتباطه بعقد لمدة عام مع «الشياطين الحمر» في سن الـ 37 عاما، إلا انه غاب عن تمارين فريقه في مركز التدريب في كارينغتون، ثم الجولة الاستعدادية لانطلاق الموسم الجديد في آسيا وأستراليا. قال مواطنه وزميله في يونايتد برونو فرنانديز: «كان يعاني من مشاكل عائلية، لذلك علينا أن نوفر له مساحة وهذا كل شيء».



وتابع لاعب خط الوسط: «لا أعرف ما يدور في رأسه، إذا كان يريد الرحيل. لم أطرح عليه السؤال»، مؤكدا أن «الشيء الوحيد الذي سألت عنه كريستيانو، عندما لم يأت (عند استئناف التمارين)، كان إذا كان كل شيء على ما يرام مع عائلته، أخبرني بما يجري، وهذا كل شيء، لا يوجد شيء آخر، علينا احترام قراره». وضمن السياق ذاته، أكد مدرب يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ أن الوضع «هو نفسه الأسبوع الماضي». وفاجأت رغبة رونالدو في الرحيل الكثيرين في يونايتد، صاحب المركز السادس في الدوري الموسم الماضي والذي فشل في حجز بطاقته للمسابقة القارية الأم التي يرغب البرتغالي في خوض غمارها.



كما أثار توقيت تسريب خبر رغبة رونالدو بالرحيل والذي تم تنسيقه مع أحد الصحافيين المقربين من وكيل اللاعب جورج منديش، العديد من الأسئلة خاصة في منتصف شهر الشهر الجاري. فمعظم الأندية المنافسة ليونايتد قامت بتعاقدات ضخمة في سوق الانتقالات الصيفية، اذ استقطب بطل الدوري مان سيتي المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند وتعاقد ليفربول مع الاوروغوياني الدولي داروين نونييز، في حين سيجد يونايتد نفسه في سباق مع الوقت وعدم القدرة على التعويض في حال قرر «سي آر7» الرحيل.