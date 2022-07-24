يلتقي قطبا الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد وجها لوجه في مباراة كلاسيكو ودية استعدادية للموسم الجديد، سيكون مسرحها مدينة لاس فيغاس في السادسة من صباح اليوم، والتي يمكن أن تعطي لمحة عن مستقبل التنافس الشديد بين العملاقين في الموسم المقبل.



يرتبط اسم لاس فيغاس عاصمة الميسر بامتياز في صحراء نيفادا عادة باستضافة اشهر مباريات الوزن الثقيل في رياضة الملاكمة، أكثر من المواجهات بين نخبة الأندية الأوروبية الكروية.



ولكن لأمسية واحدة على الأقل، وعلى مرمى حجر من الأضواء المتلألئة في «فيغاس ستريب»، ستحظى اللعبة بمواجهة من العيار الثقيل حيث يلتقي برشلونة وريال مدريد في ملعب «أليجاينت» الذي يتسع لـ 65 ألف متفرج، وهو الملعب الخاص لنادي لاس فيغاس رايدرز في كرة القدم الأميركية.



ستعطي هذه المباراة فكرة عما سيكون عليه الفصل الجديد من المنافسة بين قطبي الكرة الإسبانية.



فمع رحيل النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو عن برشلونة وريال تواليا، سيكون عدد كبير من اللاعبين الوافدين الجدد إلى صفوف الفريقين تحت الأضواء عندما ينزل الفريقان إلى أرض الملعب.



قد تكون هذه المباراة الودية أول مواجهة في كلاسيكو بين نجم ريال مدريد الفرنسي المخضرم كريم بنزيمة وهداف برشلونة الجديد الپولندي روبرت ليفاندوفسكي المنضم حديثا من بايرن ميونيخ. انضم بنزيمة إلى تدريبات ريال مدريد في لوس أنجيليس هذا الأسبوع بعد أن منحه النادي إجازة طويلة.



ساهم أداء بنزيمة المذهل الموسم الماضي والأهداف الحاسمة التي سجلها الى حد كبير في مساعدة ريال على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر في تاريخه معززا رقمه القياسي في البطولة القارية في مايو الماضي.



وعلى الرغم من أن تقارير سابقة أشارت إلى أن بنزيمة لن يلعب أي دور في الكلاسيكو، فقد اختاره مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أساسيا في خط المقدمة في مباراة تدريبية في حرم جامعة كاليفورنيا، إلى جانب الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والنجم البرازيلي فينيسيوس. ومن المرجح أيضا أن يمنح أنشيلوتي الفرصة أمام المدافع الألماني انتونيو روديغر القادم من تشلسي ولاعب وسط موناكو السابق أوريليان تشواميني.



وقال أنشيلوتي في تصريحات أدلى بها خلال الأسبوع الجاري: «التعاقدات تمنح جودة عالية للفريق».



وأضاف: «إنهم (اللاعبون الجدد) أفضل ما يمكن أن نجده في السوق. روديغر قلب دفاع ممتاز وتشواميني رائع، شاب للغاية ولديه الكثير من الإمكانيات».



وقال أنشيلوتي: «بنزيمة هو الخيار الأول لكن علينا أن نفهم أنه سيكون موسما غريبا مع اقامة كأس العالم وعلينا النظر في خيارات مختلفة».



وقال أنشيلوتي إن أحد هذه الخيارات قد يكون إشراك النجم البلجيكي إدين هازارد في مركز قلب الهجوم.



وإذا كانت المباريات الاستعدادية تأخذ طابعا هادئا عموما ولا تعلق على نتيجتها أهمية كبيرة، يؤكد أنشيلوتي أن العداوة المتبادلة بين ريال وبرشلونة تضمن أن تكون المواجهة بينهما مثيرة، وقال في هذا الصدد: «ستكون مباراة تنافسية للغاية. لن تكون استعراضية أبدا ضد برشلونة. ستكون مباراة رائعة».



في المقابل، ستكون الفرصة سانحة أمام مدرب برشلونة وأسطورته السابقة، تشافي هرنانديز، للتعرف عن كثب عن لاعبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم في الآونة الأخيرة وعلى رأسهم ليفاندوفسكي، والجناح البرازيلي رافينيا من ليدز بالإضافة إلى لاعب خط الوسط العاجي فرانك كيسيي من ميلان والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن من تشلسي.