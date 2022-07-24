طالبت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) إلغاء مفاعيل تمديد عقد المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه الحالي باريس سان جرمان أمام المحكمة الإدارية في باريس، حسب الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس. كما طالبت «الليغا» أيضا إلغاء التحقق من صحة حسابات النادي الباريسي المملوك قطريا من قبل المديرية الوطنية للرقابة والإدارة. إلا انه تم رفض هذين الطلبين في اليوم نفسه لعدم وجود ضرورة ملحة، حسبما علمت فرانس برس من مصدر قضائي، بينما سيتم النظر في موضوع الدعوى في فترة زمنية أطول.



ويملي العقد الجديد بين مبابي وبطل فرنسا على الأخير دفع ما بين 40 إلى 50 مليون كراتب سنوي للمهاجم الدولي الذي مدد عقده لفترة 3 سنوات إضافية حسب تقارير صحافية. شرح المحامي الفرنسي- الإسباني لرابطة الدوري الإسباني خوان برانكو لفرانس برس «كنا نتوقع ذلك، لقد كان استئنافا تقنيا، ما يهم هو الحكم على الأسس الموضوعية»، مضيفا: «لكنه لن يصدر قبل نهاية موسم 2022-2023».



وأضاف برانكو: «خطواتنا على المستوى الفرنسي تواجه مقاومة شديدة، فهي مجرد خطوة أولى قبل اللجوء إلى المحاكم الأوروبية في غضون بضعة أشهر».