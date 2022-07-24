تعاقد نادي أرسنال مع المدافع الأوكراني أولكسندر زينتشينكو من مواطنه مان سيتي في صفقة بلغت قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني (36 مليون دولار).



ووافق زينتشينكو على «عقد طويل الأمد» مع «المدفعجية»، حيث سيجتمع مرة أخرى مع المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا الذي عمل مع الظهير الأيسر خلال الفترة التي قضاها كمساعد لمدرب السيتي، الإسباني بيب غوارديولا. وقال أرتيتا عقب انضمام اللاعب الأوكراني إلى صفوف فريقه: «نحن سعداء للغاية بانضمام أليكس إلينا. إنه لاعب أعرفه جيدا وشخصيا وقد استمررت في متابعته بعد الفترة التي قضيتها في مان سيتي». وأضاف: «أليكس لاعب ذو جودة عالية وسيمنحنا الخيارات والتنوع. لا يتعلق الأمر فقط بالمراكز التي يمكنه اللعب بها ولكن أيضا، التنوع الذي يمنحنا إياه في الهجوم والدفاع».



وإلى جانب ضمه زينتشينكو، عزز أرسنال صفوفه أيضا بمهاجم سيتي البرازيلي غابريال جيزوس وبلاعب الوسط الهجومي البرتغالي فابيو فييرا من بنفيكا، الظهير البرازيلي ماركينيوس من ساو باولو، وحارس المرمى الأميركي مات تورنر من نيو إينغلند، فيما عاد إليه قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا والظهير الإسباني هكتور بيليرين بعد انتهاء فترة إعارتهما لمرسيليا وريال بيتيس تواليا.