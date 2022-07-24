بسط سائقا فيراري الإسباني كارلوس ساينس وشارل لوكلير من موناكو هيمنتهما على فترتي التجارب الحرة لجائزة فرنسا الكبرى التي تنطلق اليوم، الجولة الثانية عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة بول ريكار. وسجل الإسباني الذي حقق هذا العام باكورة انتصاراته بفوزه بجائزة بريطانيا الكبرى التوقيت الأسرع المطلق في الفترة الثانية (1:32.527 دقيقة)، متقدما بفارق 0.101 ثانية على زميله لوكلير الأسرع في الأولى (1:33.930 د).



وتقدم سائقا الحظيرة الإيطالية على سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم والمتوج باللقب في فرنسا العام الماضي.



قال فيرستابن: «لدينا بعض العمل الذي يتعين القيام به»، مضيفا: «تصعب الأمور كثيرا على الإطارات هنا وكنا بحاجة إلى مزيد من اللفات اليوم». وتابع: «من الصعب الحكم، لكن حرارة الإطارات ارتفعت كثيرا». غير أن ساينس لن يهنأ كثيرا بإنجازه حين سيخوض فترة التجارب التأهيلية، اذ عوقب بإرجاعه 10 مراكز عند خط انطلاق السباق اليوم، وذلك بعدما عمد فريقه إلى إبدال قطعة في سيارته متخطيا العدد القانوني المسموح به في العام الواحد.