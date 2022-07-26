عبدالرحمن: «stc» تطور إستراتيجيتها التشغيلية لخلق قيمة مضافة والحفاظ على مكانتها الرائدة بسوق الاتصالات

الحربي: الشركة حققت نتائج مالية موحدة جيدة بالنصف الأول.. في ظل الطلب المتزايد على حلول الأعمال المتكاملة



أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، عن نتائجها لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، حيث حققت الشركة إيرادات بلغت 153.8 مليون دينار، فيما بلغ الدخل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 40.2 مليون دينار، وبلغ صافي الربح 15 مليون دينار، بربحية للسهم الواحد تبلغ 15 فلسا.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن إجمالي الموجودات بنهاية النصف الأول من 2022 بلغت نحو 424.1 مليون دينار، فيما بلغت حقوق المساهمين 222.3 مليون دينار، وسجلت القيمة الدفترية للسهم 223 فلسا، وبلغت قاعدة عملاء الشركة بنهاية النصف الأول 2.2 مليون عميل.



استراتيجية توسعية



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود عبدالرحمن: «تعد نظرة الشركة فيما يتعلق بزيادة الطلب على التقنيات المتكاملة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية من أبرز الدوافع لتنفيذ استراتيجيتها التوسعية بقطاع الأعمال عبر إتمام الاستحواذ على كامل رأس مال شركة البوابة الإلكترونية القابضة والشركات التابعة لها بالربع الثاني من 2022».



وأضاف عبدالرحمن: «يؤكد هذا الاستحواذ التزام stc بتعزيز مكانتها بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر توفير أفضل الحلول التقنية المتكاملة لعملائها من الأفراد والمؤسسات، وفي ظل تمحور تركيزها على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تمكنت stc من تحقيق تدفقات جديدة من الإيرادات مدعومة بأحدث خدمات الاتصالات الرقمية وتكنولوجيا المعلومات».



وأشار إلى أن stc تقوم حاليا بتطوير استراتيجيتها التشغيلية والتي من شأنها خلق قيمة مضافة من خلال شركاتها التابعة المتخصصة بتوفير الحلول المناسبة لقطاع المؤسسات في الكويت، لتؤكد stc حرصها على الحفاظ على مكانتها كرائدة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحلول المؤسسات.



وفيما يخص المركز المالي للشركة، قال عبدالرحمن: «بلغت إجمالي موجودات الشركة 424.1 مليون دينار بنهاية يونيو 2022، وارتفعت إجمالي حقوق مساهمي الشركة بنسبة 7% لتصل إلى 222.3 مليون دينار، كما تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط».



المسؤولية الاجتماعية



واشار عبدالرحمن إلى أن stc عززت من دورها فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للشركات خلال النصف الأول من 2022، وذلك من خلال مبادراتها ومساهمتها المتنوعة في مختلف الأنشطة الإنسانية والمجتمعية، بالتعاون مع مختلف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل.



وأوضح أن الشركة أطلقت سلسلة من الحملات والمبادرات التي تهدف إلى المساهمة الفعالة والإيجابية ونشر وزيادة الوعي حول قضايا مهمة لدى المجتمع، وقد أتاح ذلك للشركة فرصة تعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية، مع التركيز بشكل أساسي على مجالات الصحة والبيئة وريادة الأعمال والرياضة والتعليم.



وشدد على أن stc كشركة رائدة في الكويت في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ستواصل المساهمة في المبادرات والأنشطة المجتمعية الغنية والمتنوعة وواسعة النطاق بهدف إحداث تأثير إيجابي والتي تنهض بالمجتمع وتمكنه، بما يتماشى مع رؤيتنا لدعم المجتمع المحلي وأجندة المسؤولية المجتمعية.



تعزيز الأداء المالي



وتعليقا على أهم الإنجازات التي حققتها stc بالنصف الأول، قال الرئيس التنفيذي للشركة م. مزيد الحربي: «تمكنت stc خلال النصف الأول من تعزيز أدائها المالي والتشغيلي والارتقاء بخدمة العملاء، بفضل تفاني موظفيها والتزامهم بتطبيق استراتيجية الشركة للتحول الرقمي بأعلى معايير الجودة».



وفي هذا الصدد، أوضح الحربي أن stc استطاعت تقديم أكثر الخدمات كفاءة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنه انطلاقا من استراتيجيتها المستحدثة، والتوقعات الواعدة لقطاع المؤسسات في الكويت، حرصت stc على تحسين كفاءتها وقدراتها الداخلية في هذا القطاع لتواكب آخر التطورات العالمية السريعة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وتابع، بالقول: «عززت stc وجودها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال عدد من العمليات المتمثلة في استحواذها على شركة كواليتي نت (solutions by stc) في مايو 2019، بالإضافة إلى استحواذها على شركة البوابة الإلكترونية القابضة في أبريل 2022».



وشددت على أن stc تحرص على اغتنام الفرص الاستثمارية في هذا المجال والاستفادة من خبرات الشركات التابعة لها لتزويد عملائها بأحدث الخدمات وأكثرها تقدما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.



نتائج مالية جيدة



وتعليقا على النتائج المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022، قال الحربي: «تمكنت stc من تحقيق نتائج مالية موحدة جيدة في ظل الطلب المتزايد على حلول الأعمال المتكاملة وثبات الطلب على خدمات الاتصالات التقليدية في السوق الكويتي، حيث بلغت إجمالي الإيرادات 153.8 مليون دينار خلال فترة الستة أشهر الأولى من 2022 بنسبة نمو 10.3% مقارنة مع 139.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وقد تمكنت stc من تحقيق هذا النمو في الإيرادات بدعم كبير من نمو قاعدة العملاء التي بلغت 2.2 مليون عميل في نهاية يونيو 2022 بنسبة ارتفاع بلغت 13.6% مقارنة مع حجم قاعدة العملاء في يونيو 2021».



وأضاف الحربي: «شهدت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء نموا بمعدل 4.5% لتصل إلى 40.2 مليون دينار في النصف الأول من 2022 مقارنة مع 38.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2021.

في حين بلغ هامش الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 26.2% خلال الستة أشهر الأولى من 2022. ونتيجة لذلك، فقد بلغت صافي أرباح الشركة 15 مليون دينار (ربحية السهم 15 فلسا) خلال النصف الأول من 2022».



وتابع، بالقول: «أتمت stc زيادة رأس مالها بنجاح خلال النصف الأول من عام 2022 ليصل إلى 99.9 مليون دينار من خلال توزيع أسهم منحة بنسبة 100% على مساهميها.

وجاء هذا القرار انطلاقا من النظرة الإيجابية للشركة فيما يخص خلق قيمة مضافة للمساهمين الكرام ووضع اهتمامهم على رأس أولوياتها.

وفي هذا الصدد، تحرص إدارة stc على تطوير سياسة مالية طويلة الأمد لتوازن بين أدائها التشغيلي والمالي والذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على ملاءتها المالية ويعزز مكانتها السوقية كشركة رائدة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي».