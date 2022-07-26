وافقت المفوضية الأوروبية على توسيع استخدام لقاح مجموعة الأدوية الدنماركية بافاريان نورديك Bavarian Nordic لمكافحة جدري القرود.



وقالت الشركة الدنماركية في بيان أمس إن «الموافقة على لقاح جدري القرود مثال على التعاون الجيد بين شركة بافاريان نورديك والمنظمين الأوروبيين، في حين أن مثل هذا القرار يستغرق عادة من ستة إلى تسعة أشهر».



ويسري الضوء الأخضر من المفوضية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك في آيسلندا وليشتنشتاين والنرويج.



وكانت الهيئة الأوروبية للأدوية (EMA) قد منحت موافقتها الجمعة الماضية على استخدام لقاح إمفانكس Imvanex ضد جدري القرود، وهو معتمد منذ عام 2013 في الاتحاد الأوروبي ضد الجدري العادي.



ويتم تسويق لقاح Imvanex باسم جينيوس Jynneos في الولايات المتحدة، حيث اعتمد لمكافحة جدري القردة منذ عام 2019.

وهذا يجعله اللقاح الوحيد المرخص للوقاية من المرض.



وأعلنت الشركة الدنماركية عن تلقيها طلبا أميركيا جديدا في منتصف يوليو الجاري يرفع عدد الجرعات المطلوبة في الولايات المتحدة إلى 7 ملايين. كذلك أعلنت عن طلب للحصول على 1.5 مليون جرعة من دولة أوروبية لم تسمها.



في غضون ذلك، ذكرت محطة «إن.تي.في» الإخبارية اليابانية نقلا عن مصدر حكومي لم تسمه أن أول حالة إصابة في اليابان بفيروس جدري القرود تم رصدها في طوكيو امس.



وفي سياق متصل، قال وزير الصحة السنغافوري أونغ يي كونغ في منشور على فيسبوك امس إن الوزارة لا توصي بالتطعيم الشامل لجميع السكان ضد جدري القرود حتى الآن.



وقال أونغ إن منظمة الصحة العالمية أعلنت جدري القرود حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، لكن تقييم المنظمة لمخاطر جدري القرود لايزال متوسطا.