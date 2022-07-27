شريف حمدي



انعكست آثار إفصاحات بيت التمويل الكويتي (بيتك) و«أهلي متحد- البحرين» والتي تفيد بتقديم الأول إشعار نية مؤكدة لتقديم عرض استحواذ يصل إلى 100% من أسهم الأخير، وتقديم مستند عرض الاستحواذ، بشكل ايجابي على مجريات جلسة تعاملات امس، خاصة على أداء السهمين باستحواذهما معا على 46% من إجمالي سيولة السوق بواقع 19.6 مليون دينار لسهم أهلي متحد البحرين تشكل 27.7% من الاجمالي، و12.9 مليون دينار لسهم «بيتك» تشكل 18.2% من السيولة.



وارتفعت القيمة السعرية لسهم «بيتك» بنهاية جلسة تعاملات امس بنسبة 0.5% بارتفاعه 4 فلوس ليصل إلى 884 فلسا، وكان السهم في صدارة الأسهم الأكثر صفقات منفذة بـ 1779 صفقة تم من خلالها تداول 14.5 مليون سهم، تلاه أهلي متحد- البحرين بتنفيذ 1237 صفقة تم من خلالها تداول 63.7 مليون سهم، وارتفع سهم المصرف البحريني بنسبة 1.3% ليصل إلى 308 فلوس.



وجاءت إفصاحات كل من بيت التمويل الكويتي وأهلي متحد- البحرين لتعزز النشاط الايجابي للبورصة في مجمل الجلسات الاخيرة، حيث يترقب المتعاملون بسوق الأسهم مثل هذه الصفقات الكبيرة التي تدفعه للسير في الاتجاه الصاعد، خاصة أن هناك صفقة اندماج محتملة بين بنكي الخليج والأهلي، تم الكشف عنها رسميا منتصف يونيو الماضي.



وعلى إثر النشاط الإيجابي التي شهدته البورصة جراء هذه الافصاحات، ارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 24.2% بمحصلة 70.7 مليون دينار ارتفاعا من 56.9 مليون دينار أول من أمس، تركزت حول اسهم أهلي- متحد وبيتك كما هو مذكور أعلاه، فضلا عن أسهم انوفست واستهلاكية والوطني والخليج وزين وجي اف اتش واجيليتي وصناعات.



وحققت القيمة السوقية مكاسب بنسبة 0.3% بإضافة 131 مليون دينار للقيمة السابقة لتصل إلى 45.85 مليار دينار ارتفاعا من 45.72 مليار دينار في جلسة أول من امس، كما ارتفعت احجام التداول بنسبة 32.8% بتداول 283 مليون سهم ارتفاعا من 213 مليون سهم في جلسة الاثنين.



وارتفعت القيمة السعرية لـ 60 سهما، مقابل تراجع أسعار 54 سهما، واستقرت القيمة السعرية لـ 22 سهما، ولم يجر التداول على مثلها، كما ارتفعت المؤشرات الوزنية لـ 8 قطاعات تصدرها الطاقة بـ 1.8%، وارتفع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.5% جراء الإفصاحات، فيما انخفضت مؤشرات قطاعين تصدرها «اتصالات» بـ 1.1%.



وأنهت بورصة الكويت تداولات امس على تباين في أداء المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% بمكاسب 42 نقطة ليصل إلى 8614 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.46% خاسرا 27.1 نقطة ليصل إلى 5864 نقطة، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% بمكاسب 21.9 نقطة ليصل إلى 7721 نقطة.