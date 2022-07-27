محمد بن سلمان: مشروع نيوم سيُطرح في الغالب للاكتتاب العام خلال 2024

كشف ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس إدارة «نيوم»، عن تصاميم مدينة «ذا لاين» في «نيوم»، والتي تستهدف تحقيق مثالية العيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.



وأوضح بن سلمان أن التصاميم الاستثنائية لـ«ذا لاين» توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعدد الطبقات، وقال: «لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وطريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم».



وأشار إلى أن مدينة «ذا لاين» في نيوم تحتوي قطارا فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة في 20 دقيقة.



وتابع ولي العهد: «عازمون على تنفيذ فكرة البناء إلى الأعلى في المدينة»، كما ستكون الأسطح الزجاجية عبارة عن مرايا عاكسة على جانبي «ذا لاين» بما يسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة.



وبين الأمير محمد أن «ذا لاين» ستبنى وفقا لأحدث تقنيات البناء وعمليات التصنيع، وستعمل «نيوم» على تصميم المدينة رقميا بأكملها، مضيفا أنه ستتم الاستعانة بفريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالميا.



وأفاد ولي العهد أن تصميم المساحات الداخلية مبتكر لخلق تجارب غير عادية، كما لفت إلى أن البناء على شكل طبقات عمودية يتيح للناس إمكانية التحرك بالاتجاهات الثلاثة.



وستقدم «ذا لاين» نهجا جديدا في تصميم المدن المرتكز على مفهوم انعدام الجاذبية، وستكون مكانا للحالمين بغد أفضل، وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية، وفق ما ذكره ولي العهد السعودي.



وأكد أن المدينة الجديدة تشير إلى التزام المملكة الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، لافتا إلى أن «نيوم» تضم مجموعة من ألمع العقول العالمية في الهندسة المعمارية والبناء.



وتأتي تصاميم مدينة «ذا لاين» انعكاسا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلا من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.



ومن أهم مواصفات مدينة «ذا لاين»، أن عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومترا، وارتفاعها يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.



وستبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترا مربعا، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماما في مدن بهذا الحجم. وهذا بدوره يقلل من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحو مميز. كما أن مناخها المثالي على مدار العام سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيرا على الأقدام. وتتيح «ذا لاين» لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.



وتفصيلا، قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم: «عند إطلاقنا «ذا لاين» وعدنا بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي، واليوم «ذا لاين» تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. هذه التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعدد الطبقات، وتعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها».



وأضاف: «لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وكذلك أزمة طريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم. ولذا نسعى في نيوم إلى أن نكون في طليعة من يقدمون حلولا جديدة ومبتكرة. ونحن اليوم عازمون على تنفيذ فكرة «البناء إلى الأعلى»، من خلال فريق عمل تقوده «نيوم»، إضافة إلى مجموعة من ألمع العقول في الهندسة المعمارية والبناء على مستوى العالم».



وتابع قائلا: «مشروع نيوم أحد المشاريع المهمة في رؤية 2030، وتعد «ذا لاين» تأكيدا على التزامنا الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، حيث إن نيوم هي مكان للحالمين بغد أفضل، وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية والإبداعية».



وتقدم مدينة «ذا لاين» نهجا جديدا لتصميم المدن الذي يركز على مفهوم «انعدام الجاذبية»، حيث يعني ذلك توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية مما يتيح للناس إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، وإلى الأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب). وعلى عكس مفهوم المباني الشاهقة، تسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية، من أماكن عمل، ومدارس، وحدائق، ومنازل في غضون خمس دقائق.



ويغطي جانبي المدينة الخارجيين أسطح زجاجية، وهي عبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعا فريدا، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة.



في حين تم تصميم المساحات الداخلية بطرق مبتكرة لخلق تجارب غير عادية ولحظات لا تنسى، من خلال فريق من المعماريين والمهندسين المشهورين عالميا الذين يعملون مع فريق «نيوم» بشكل مستمر.



وفي سياق متصل، قال الأمير محمد بن سلمان، إن منطقة نيوم الاقتصادية ستطرح في الغالب للاكتتاب العام في عام 2024.



وأضاف ولي العهد خلال حديثه مع عدد من الصحافيين بعد إعلان تصاميم «ذا لاين»، أن عملية الطرح ستضيف لحجم سوق الأسهم السعودية على الأقل 1.2 تريليون ريال في البداية، والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات ريال.



وأشار إلى وجود أهداف كبيرة لجعل المملكة من بين أكبر 3 أسواق أسهم في العالم، مضيفا أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم.



وأوضح ولي العهد السعودي أن المرحلة الأولى من «ذا لاين» ستنطوي على 1.2 تريليون ريال حتى عام 2030، وسيكون هناك دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال، حيث سيتم تخصيصه لصندوق استثماري مرتبط بمشروع «نيوم»، مع خطط للاستثمار في الشركات التي توافق على العمل هناك.



ولفت إلى أن الدعم الحكومي يختلف عن استثمار الصندوق، الذي يبلغ نحو 500 مليار ريال.



وبين الأمير محمد بن سلمان أن صندوق نيوم للاستثمار قد يصل حجمه على الأرجح إلى 400 مليار ريال.



كما أوضح أيضا تفاصيل حول كيفية خطط تمويل نيوم، أحد أكبر مشاريع البناء وأكثرها تعقيدا في العالم.



وخلال إعلان الأمير محمد بن سلمان عن تفاصيل مشروع «ذا لاين» والتصاميم الخاصة به، قال إن المملكة تخطط أيضا للاستثمار في مصر لاستكمال مشروع نيوم، بما في ذلك منطقة شرم الشيخ السياحية التي تقع على البحر الأحمر من «نيوم»، مضيفا: «سننشئ استثمارات ضخمة في مصر».