أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» عن نتائجها المالية للربع الثاني من السنة المالية الحالية 2022، حيث سجلت نموا قويا على مستوى جميع مؤشراتها المالية الرئيسية، وذلك بارتفاع الإيرادات الموحدة 4% إلى 306.1 ملايين دينار للنصف الأول من 2022، مقارنة بـ 294.7 مليون دينار لنفس الفترة من 2021.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الإيرادات تأثرت بالدينار الكويتي بشكل إيجابي بالتخفيف التدريجي للقيود في الكويت والإيرادات القياسية في فلسطين والنمو الصحي في تونس والجزائر بالعملة المحلية، كما ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 7% إلى 112.2 مليون دينار، مقارنة بـ 104.9 ملايين دينار للنصف الأول من 2021.



وبلغ صافي الربح العائد للشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة مبلغا وقدره 20.8 مليون دينار للنصف الأول من 2022، مقارنة



بـ 7 ملايين دينار لنفس الفترة من 2021، حيث استمد دعما قويا من تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية من Ooredoo الكويت



وOoredoo تونس وOoredoo الجزائر وOoredoo فلسطين وOoredoo المالديف.



وبلغت الأرباح الموحدة للسهم الواحد 42 فلسا للنصف الأول من 2022، مقارنة بـ 14 فلسا للسهم الواحد لنفس الفترة من 2021، فيما بلغت قاعدة العملاء الموحدة 24.1 مليون عميل في نهاية النصف الأول من 2022، مقارنة بـ 23.9 مليون عميل في نهاية النصف الأول من 2021.



نمو قوي



وحول النتائج المالية للشركة، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني: «حققت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة Ooredoo نموا قويا خلال النصف الأول من العام، مدفوعة بتحقيق إيرادات قياسية في فلسطين ونموا جيدا في السوق التونسية والجزائرية من حيث العملة المحلية، كما كان لتخفيف القيود المفروضة فيما يتعلق بوباء كورونا في الكويت أثره الإيجابي على إيرادات الشركة لتلك الفترة».



وأوضح أن الإيرادات الموحدة بلغت 306 ملايين دينار للنصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومة بهامش ربح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 37%، كما أرجع نمو الأرباح في الكويت إلى تركيزها بشكل أكبر على زيادة الكفاءات التشغيلية، الأمر الذي أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة 14%، لتصل إلى 117 مليون دينار، وزيادة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 18%.



وقال: «إن Ooredoo تونس سجلت نموا في الإيرادات بنسبة 2% بالعملة المحلية، بينما زادت الإيرادات في الجزائر بنسبة 4% بالعملة المحلية واتسعت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 2%. أما في فلسطين فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 18 مليون دينار، وسجلت الشركة زيادة قوية في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك EBITDA بنسبة 12%، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في المجموعة بشكل عام. وأخيرا، حققت Ooredoo المالديف زيادة في الإيرادات بنسبة 10% وقامت بتوسيع شبكة عملائها لتصل حاليا إلى 375 ألف مشترك».



وأشار آل ثاني إلى أن النصف الأول من عام 2022 شهد انطلاقة قوية، حيث أكد على استمرار المجموعة بالمحافظة على مستوى كفاءتها التشغيلية، بالإضافة الى استمرارها في التركيز على التحول الرقمي في الأسواق الأساسية. كما أعرب عن تطلعه وتفاؤله باستمرار تحقيق المزيد من النمو في الفترة المتبقية من العام الحالي.



إستراتيجية توسعية



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين: «دعمت زيادة كفاءتنا التشغيلية جميع مؤشراتنا المالية الرئيسية لتحقق نسب نمو قوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ما عزز استراتيجيتنا في التوسع في عمليات التكنولوجيا والأمن السيبراني وخدمات أمن البيانات، والذي جعل الشركة رائدة في تقديم الحلول الرقمية المبتكرة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما انعكس بشكل ملحوظ على الأداء المالي للشركة لتسجل نموا قويا في السوق المحلي».



وأضاف البابطين: «لمسنا زيادة واضحة في ثقة العملاء بأعمال الشركة بسبب التزامنا المستمر بتوفير منتجات مبتكرة، الأمر الذي أضاف دعما إضافيا لأدائنا القوي خلال السنة».



وأشار إلى «ان حرصنا على تقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، جعل شركة Ooredoo للاتصالات تحافظ على تبوئها المركز الأول في تقديم أسرع شبكة انترنت في الكويت للعام الثاني على التوالي، وذلك وفقا للمؤشر العالمي لسرعة الإنترنت Speedtest global index من Ookla، الشركة الرائدة عالميا في تطبيقات وبيانات وتحليلات اختبارات سرعة شبكات الإنترنت الثابتة والمتنقلة».



الطلب على الحلول الرقمية



كما عزا البابطين النمو الذي شهدته الشركة في الربع الثاني لهذا العام إلى «نمو قطاع الأعمال وارتفاع الطلب على الخدمات والحلول الرقمية في أمن البيانات، خصوصا بعد تعاوننا مع شركة BT العالمية وبالشراكة مع ORACLE لتكون Ooredoo الأولى من نوعها في الكويت التي تحصل على رخصة خدمات الحوسبة السحابية من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات وذلك ضمن الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية الملزم للجهات الحكومية في الكويت والذي يتيح لها تخزين بيانات الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة سحابيا، لتكون سباقة في هذا المجال اقليميا وعالميا».



وأضاف أن «Ooredoo الكويت تنفرد بتقديم أنظمة الربط السلكي واللاسلكي عن طريق مركز بياناتها الذي يعتبر أول مركز تجاري يحصل على شهادة Tier 3 في الكويت، لتمكن عملاء مركز البيانات من الاستفادة من شتى الخدمات المضافة والفريدة والتي تساهم بربط آمن وسهولة الاتصال بين المواقع بأنظمة تشفير عالية الجودة بدلا من البرامج (Network Layer vs Application layer). فنحن نعتبر المزود الوحيد في الكويت لهذا النوع من أنظمة الربط والتشفير، لنقوم بتقديم تجربة استثنائية لعملائنا في الخدمات والحلول مثل خدمات الاستضافة المدارة، CPE والخدمات السحابية وNOC وSOC».

«Ooredoo Cloud Connect».. جيل جديد من خدمات الشبكات

قال البابطين إنه في إطار تبني الشركة نهجا استراتيجيا واضحا للمحافظة على مستوى خدماتنا والانفراد بمزايا تنافسية من خلال دفع أعمالنا نحو التحول الرقمي، أطلقنا خدمة Ooredoo Cloud Connect، وهو جيل جديد من خدمات الشبكات المدارة عن طريق الحلول السحابية والمدعومة من منصة Huawei Cloud Campus MSP والذي نقدم من خلاله خدمات SD-LAN وSD-WAN للمؤسسات والشركات لتمكينها من مواكبة التطور في مجال الشبكات والتقنيات الرقمية بما يتوافق مع متطلبات أعمالها المتغيرة باستمرار، وتوفير أفضل الحلول لها لصياغة مستقبل أفضل لأعمالها في ضوء التحول الرقمي المتسارع في الأسواق المحلية والعالمية.



وأضاف: «على صعيد خدمات التكنولوجيا المالية ومع التطور المتزايد واستمرار الحاجة إلى الخدمات المالية اقليميا وعالميا، أعربت Ooredoo الكويت عن اهتمامها بالاطلاع على العديد من الفرص في مجال الخدمات المالية الإلكترونية والرقمية».

الجزائر.. 33.2 مليون دينار إجمالي الدخل

ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر بنسبة 2% لتصل إلى 12.9 مليون عميل في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 12.6 مليون عميل في النصف الأول من عام 2021. وتأثرت الأعمال في الجزائر سلبا بسبب انخفاض قيمة الدينار الجزائري حيث تراجع بنسبة 6.4% على أساس سنوي.



ونتيجة لذلك، انخفضت الإيرادات إلى 90.7 مليون دينار في النصف الأول من سنة 2022 مقارنة بـ 92.6 مليون دينار لنفس الفترة من سنة 2021. ومن حيث العملة المحلية، فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 4%. وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 33.2 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022.

المالديف.. 375 ألف عميل

سجلت Ooredoo المالديف ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 10% لتصل إلى 18.8 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 17.0 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 16% ليصل إلى 10.3 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 8.9 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2021. تقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 375 ألف عميل.

فلسطين.. 17.5 مليون دينار إجمالي الإيرادات

ارتفعت الإيرادات بنسبة 6% لتصل إلى 17.5 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022، مقارنة بـ 16.6 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021. وسجلت الشركة ارتفاعا جوهريا في الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 12% ليصل إلى 6.5 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 5.8 ملايين دينار في النصف الأول من عام 2021 مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية. ارتفعت قاعدة العملاء في فلسطين بنسبة 5% لتصل إلى 1.4 مليون عميل في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 1.3 مليون عميل في النصف الأول من عام 2021.

تونس.. 6.9 ملايين عميل

انخفضت قيمة الدينار التونسي بنسبة 7.7% على أساس سنوي، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات إلى 62.0 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 65.7 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021. ومن حيث العملة المحلية، فقد ارتفعت الإيرادات بالعملة المحلية بنسبة 2%.



وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 27.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022. وانخفضت قاعدة عملاء Ooredoo في تونس إلى 6.9 ملايين عميل في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 7.2 ملايين عميل في النصف الأول من عام 2021.

«Ooredoo - الكويت».. 14% قفزة بالإيرادات إلى 117 مليون دينار

سجلت Ooredoo الكويت زيادة في الإيرادات بنسبة 14% لتصل إلى 117.0 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 102.7 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021. وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 18% لتصل إلى 35.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ 29.7 مليون دينار في النصف الأول من عام 2021، مدفوعة بالكفاءات التشغيلية في جميع أنحاء الأعمال التجارية. وقد ارتفعت قاعدة عملاء Ooredoo في الكويت إلى 2.6 مليون عميل في النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021.