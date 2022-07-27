أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة، ان مؤسسة التأمينات تقدمت بطلب لطرح مناقصة دراسة الجدوى الاقتصادية من إنشاء شخصية اعتبارية مستقلة أو أكثر وفقا للأشكال القانونية المنصوص عليها في الدستور والقوانين الكويتية، لتختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية الفعلية والافتراضية. وقالت المصادر ان الجهاز المركزي للمناقصات استمع الى رأي ممثلي «التأمينات»، واقترح عددا من التعديلات على المناقصة تمهيدا للبدء في طرحها خلال المرحلة المقبلة.



وتعد دراسة الجدوى مرحلة أولى نحو إنشاء كيان التمويل الإسلامي للمتقاعدين المسجلين على نظام التأمينات في الكويت.