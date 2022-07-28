تعادل برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي 2-2 في دالاس ضمن لقاء ودي خلال جولتهما الأميركية الاستعدادية للموسم الكروي الجديد، وذلك بثنائية لكل من الفرنسي عثمان ديمبلي ومويس كين. على ملعب «كوتون بول»، وضع ديمبلي برشلونة في المقدمة بعد مرور 34 دقيقة بتخطيه كلا من الكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي أليكس ساندرو قبل التسجيل في شباك الحارس الپولندي فويتشيخ تشيتشني.



وجاء رد يوفنتوس بعد 5 دقائق حين عوض كوادرادو خطأه في الهدف الافتتاحي لبرشلونة بتمريره كرة عرضية وصلت الى كين الذي أودعها شباك الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن.



لكن الكولومبي أخطأ مجددا وسمح لديمبلي في إعادة برشلونة الى المقدمة حين فشل في تدخله الدفاعي على اللاعب الفرنسي الذي تخطى مانويل لوكاتيلي وأرسل الكرة في الشباك الإيطالية (40).



وأجرى مدرب برشلونة تشافي تعديلات بالجملة خلال استراحة الشوطين، بينها ديمبلي الذي ترك مكانه للوافد الجديد البرازيلي رافينيا، ورغم أفضلية برشلونة الواضحة في مستهل الشوط الثاني، نجح يوفنتوس الذي غاب عنه لاعبه الجديد-القديم الفرنسي بول بوغبا بسبب الإصابة، في إدراك التعادل بعدما تابع كين الكرة في الشباك (52).



إلى ذلك، ما زال ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا يبحث عن فوزه الأول في هذه الجولة الاستعدادية، بعدما تعادل على ملعب «أوراكل بارك» في سان فرانسيسكو مع كلوب أميركا المكسيكي 2-2.



وكان فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في طريقه لحسم اللقاء، قبل أن يحرمه منه لاعبه السابق الإسباني ألفارو فيدالغو من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من المباراة التي بدأها النادي الملكي بشكل سيئ بعد تلقيه هدفا هنري مارتن (5).



لكن بطل أوروبا رد سريعا عبر هدافه الفرنسي كريم بنزيمة، وأجرى أنشيلوتي 7 تبديلات خلال استراحة الشوطين بينها بنزيمة الذي ترك مكانه للبلجيكي إدين هازارد، فسرعان ما ترك الأخير بصمته من ركلة جزاء انتزعها لوكاس فاسكيز من سالفالدور رييس (55).



وبدا أن هدف هازارد سيكون كافيا لمنح ريال الفوز قبل لقائه الأخير في هذه الجولة السبت مع يوفنتوس، لكن فيدالغو، ابن الـ 25 عاما الذي لعب في الفرق العمرية للنادي الملكي بين 2012 و2016 والفريق الرديف من 2016 حتى 2020، قال كلمته حين انتزع ركلة جزاء من البرازيلي فينيسيوس جونيور وترجمها بنفسه.