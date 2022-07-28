انضم نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح إلى قائمة المرشحين لجائزة الشخصية الرياضية الأفضل لعام 2022 في بريطانيا.



وكشفت مؤسسة «إيثنيسيتي أوردز» عن قائمة المرشحين لجائزة الشخصية الرياضية الأفضل لعام 2022 في بريطانيا، التي ضمت 3 من لاعبي كرة القدم و7 من محترفي الرياضات الأخرى.



واشتملت القائمة محمد صلاح لاعب ليفربول، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، ودومينيك كالفيرت لوين لاعب إيفرتون، وضمت أيضا على أسماء العداء أليكس يي، والعداءة دينا أشير سميث، والرباعة كارنجيت كاور باينس، وكاترينا جونسون تومسون نجمة السباعي، والعداء محمد فرح المعروف بـ«مو فرح»، والملاكمة ناتاشا جوناس، والدراج نيكولاس دلاميني.



وسيتم الإعلان عن هوية الفائز بالجائزة بناء على تصويت الجماهير عبر الموقع الرسمي للمؤسسة، وسيقام حفل توزيع الجوائز يوم 27 أكتوبر المقبل.