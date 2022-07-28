سيخضع النجم البرازيلي لاعب باريس سان جرمان نيمار للمحاكمة في أكتوبر المقبل، بسبب مخالفات مفترضة في عملية انتقاله إلى نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عام 2013، حسب ما ذكر مصدر قضائي امس.



وسيحاكم نيمار والرئيسان السابقان لبرشلونة ساندرو روسل وجوزيب ماريا بارتوميو بتهم «فساد» في صفقة التعاقد مع المهاجم الحالي لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، من ناديه السابق سانتوس البرازيلي عام 2013. وستجرى المحاكمة في الفترة من 17 الى 31 أكتوبر.



وفتحت القضية بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة «دي آي إس» البرازيلية، التي كانت تملك جزءا من حقوق اللاعب، بعدما اعتبرت نفسها متضررة من عملية الانتقال إلى النادي الكاتالوني.