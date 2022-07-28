تمكن يوفنتوس الإيطالي من التوصل لاتفاق مع لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي من أجل فسخ عقده بالتراضي، وذلك وفق مع أعلن عملاق تورينو.



وكتب يوفنتوس في حسابه على تويتر «رسميا، فسخ العقد الذي يربط آرون رامسي بيوفنتوس باتفاق متبادل. كل التوفيق لآرون رامسي».



وحاول يوفنتوس منذ الموسم الماضي التوصل لاتفاق مع الويلزي لإنهاء عقده والتخلص من راتبه السنوي البالغ 7 ملايين يورو، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تثمر، ليبقى اللاعب في صفوفه مع دفاعه عن ألوان رينجرز الاسكتلندي على سبيل الإعارة من يناير حتى نهاية الموسم.



وانتقل لاعب الوسط البالغ حاليا 31 عاما الى «السيدة العجوز» في 2019 بعقد ينتهي في 2023 كلاعب حر بعد انتهاء ارتباطه بأرسنال الإنجليزي الذي دافع عن ألوانه منذ 2009، في مشوار تخلله إعارته لنوتنغهام فورست وكارديف سيتي.



ولم ينجح الويلزي في فرض نفسه مع عملاق تورينو، متأثرا بالإصابات الكثيرة التي لاحقته وأجبرته على الاكتفاء بخوض 22 مباراة في الدوري الإيطالي خلال الموسم قبل الماضي وبثلاث مباريات خلال النصف الأول من الموسم الماضي.



وأفادت تقارير إيطالية الثلاثاء بأن يوفنتوس عرض على رامسي تعويضا بقيمة ميلوني يورو، فيما كان الويلزي يطالب بـ 4 ملايين. وتوصلا في النهاية الى اتفاق يقضي بحصوله على 3 ملايين يورو.



وخاض رامسي بالمجمل 69 مباراة فقط بقميص يوفنتوس، مسجلا فيها 3 أهداف مع 6 تمريرات حاسمة.



ومن المتوقع أن يعود رامسي الى الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل الحصول على المزيد من الوقت في أرضية الملعب، لاسيما في ظل مشاركة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقررة أواخر العام في قطر.