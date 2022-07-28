توصل الهداف الأوروغوياني لويس سواريز لاتفاق مبدئي مع فريق بداياته الكروية ناسيونال من أجل العودة الى صفوفه لفترة 3 أشهر قبل مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي، وفق ما أفاد سواريز.



وترك ابن الـ 35 عاما أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الموسم الماضي ويبحث عن فريق جديد للدفاع عن ألوانه، لكن يبدو أنه لم يجده حتى الآن ما سيجعله يعود الى ناسيونال بعقد لـ 3 أشهر تحضيرا لخوض مشاركته الرابعة في كأس العالم.



وقال الهداف التاريخي لمنتخب الأوروغواي في مقطع فيديو: «أولا، أود أن أشكركم (ناسيونال) على المودة الكبيرة التي أظهرتموها لي ولعائلتي في الأيام القليلة الماضية».



وأشار إلى أن ذلك جعل من المستحيل «رفض إمكانية العودة من أجل اللعب لناسيونال ولدينا اتفاق مبدئي مع النادي».



وبدأ سواريز مسيرته في ناسيونال الذي منحه في 18 مايو 2005 بداياته مع الفريق الأول في عمر الثامنة عشرة.



وبعد موسم كامل مع الفريق الأول، انتقل الى غرونينغن الهولندي وبعدها بعام فقط الى منافسه المحلي العملاق أياكس أمستردام.



ولفت الأوروغوياني انتباه ليفربول الإنجليزي الذي ضمه عام 2011، وبعد 3 مواسم ونصف في «أنفيلد» انتقل الى برشلونة الإسباني في صفقة تجاوزت 80 مليون يورو.



وفي كاتالونيا، حصد سواريز النجاح حيث فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا عام 2015، قبل أن يتخلى عنه عام 2020 ما جعله ينضم الى الخصم المحلي أتلتيكو مدريد الذي توج أيضا معه بلقب الدوري عام 2021.



والآن، من المقرر أن يعود الى ناسيونال حيث سيوقع عقدا لمدة ثلاثة أشهر من أجل أن يخوض معه دوري الإياب «كلاوسورا» ضمن تحضيراته الشخصية لخوض كأس العالم المقررة في قطر بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر.



وأشار سواريز الى أنه «سيتم الانتهاء من التفاصيل في الساعات المقبلة ونأمل أن نتوصل الى الاتفاق الذي نرغب به جميعا وأن نتمكن من الاستفادة القصوى من هذه المرحلة الجديدة وأن نرى بعضنا في الأيام المقبلة».