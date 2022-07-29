ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس يوم امس اجتماعا أمنيا، وذلك لبحث الإجراءات الأمنية والمرورية والوقائية لتأمين مجالس الحسينيات ودور العبادة خلال شهر المحرم.



وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق البرجس بالحضور ونقل لهم تحيات وتقدير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ طلال الخالد على جهودهم المتواصلة في ترسيخ ركائز الأمن والأمان، معربا عن تمنياته لهم بالنجاح كالعهد بهم دائما في تطبيق الخطط والإجراءات الخاصة بتأمين الحسينيات خلال شهر المحرم.



واستمع الفريق البرجس إلى شرح مفصل عن الاستعدادات الأمنية والمرورية والإدارية الخاصة بالإجراءات الأمنية لشهر المحرم وآلية التنسيق مع الأجهزة الحكومية والأهلية والمجتمعية التي تشارك قطاعات وزارة الداخلية في عملية التأمين.



وشدد الفريق البرجس على انه لا مجال للأخطاء والتجاوزات بل التزام كامل بالقانون وتطبيقه على الجميع دون تهاون وجاهزية دائمة والحرص على اليقظة والانتباه والتنسيق والتعاون الفوري مع الجهات المعنية.



وأشار إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والإبلاغ عن أي ملاحظات أمنية للقياديين المشرفين على عملية التأمين او على هاتف الطوارئ 112.



وأكد الفريق البرجس على تسخير كل الإمكانات البشرية والفنية والإدارية لأداء الشعائر الدينية بكل سهولة ويسر، معربا عن تقديره البالغ لأصحاب الحسينيات لتعاونهم وتفهمهم طبيعة الإجراءات الأمنية وتأييدهم الكامل ومساندتهم لها.



وأعرب الفريق البرجس عن ارتياحه لاستعدادات جميع الجهات الحكومية المعنية والتي بدأت قبل وقت كاف، مبديا عددا من الملاحظات والتوجيهات استكمالا لما استمع إليه من عرض للتقارير والخطط التفصيلية.



وفي الختام، أثنى وكيل وزارة الداخلية على أبنائه وإخوانه رجال المؤسسة الأمنية لما يبذلونه من جهد وتفان في سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، مطالبا الجميع بالتعاون مع رجال الأمن للحفاظ على سلامتهم.