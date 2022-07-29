عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة المستوى أنه في ظل توقعات بوجود تقلبات جوية قد تشهدها البلاد خلال اليومين المقبلين، قام وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.علي الموسى بتوجيه اللجنة التنفيذية لتداعيات الأمطار والسيول وكذلك القياديون في وزارة الأشغال للاستعداد التام لمواجهة أي تقلبات قد تحدث في الحالة الجوية وسوء الطقس.



وأضافت المصادر أن الوزير الموسى وجه القياديين في الوزارة بإرسال فرق الصيانة للكشف الدوري على المناطق التي تتكرر فيها تجمعات مياه الأمطار والغرق وإيجاد الحلول اللازمة لها، والتعاون مع جميع الوزارات الخدمية ووزارة النفط لحل هذه المشكلات.



ولفتت المصادر إلى أن فرق الصيانة بدأت فعليا بالكشف على المناطق التي تتكرر فيها هذه المشكلات.



هذا، ونصحت مصادر في وزارة الأشغال المواطنين والمقيمين بعدم رمي المخلفات في المناهيل، لأن ذلك يؤدي إلى انسدادها، وان إغلاق فتحات تصريف مياه الأمطار يؤدي إلى منع عبور المياه الى المناهيل، كما يجب وضع المخلفات التي تنتج عن قص الأشجار ومواد البناء وكذلك المخلفات الأخرى في الحاويات المخصصة لها.