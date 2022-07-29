بشرى شعبان



أعلن مدير عام الهيئة وعضو اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين د.مبارك الجافور أن الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص يأتي تحت عنوان زيادة الوعي بقضية مكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز ثقافة حماية حقوق ضحايا الاتجار بالأشخاص وسبل الوقاية من هذه الجريمة ذات الطابع العالمي، مشيرا إلى أن تضافر جهود المجتمع بكل فئاته سواء على المستوى الحكومي أو المستوى الشعبي أمر تتطلبه ضرورات حماية حقوق الإنسان.



وأشار د.الجافور في تصريح إلى أنه في عام 2013 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها الذي حدد تاريخ 30 يوليو من كل عام يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتم تحديد هذا اليوم لتذكير العالم بأهمية هذه القضية التي تعد إحدى القضايا المركزية لحقوق الإنسان باعتبارها جريمة إنسانية عابرة للحدود،



موضحا أن الكويت كانت في مقدمة الدول التي شاركت في الاهتمام بهذه القضية حيث تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي اعتمدها مجلس الوزراء بموجب قرار 261 في عام 2018، وشكلت اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتي تتمتع بعضويتها الجهات الحكومية ذات الصلة التي تعمل على التنسيق الكامل في مكافحة هذه الجريمة في ضوء أحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما تم إنشاء إدارة متخصصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص عام 2015 تتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتعمل على تطبيق نص القانون وكذلك استحداث نيابة متخصصة في هذه القضايا.



وأكد د.الجافور أن اعتماد نظام الإحالة الوطنية ساهم بشكل فعلي في تحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وإجراءات التحقيق وسبل المقاضاة، ومن ضمنها تقديم الحماية والمساعدة لهؤلاء الضحايا وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، مشيرا إلى أن الإجراءات المشار إليها تعكس بقوة حرص الكويت على مكافحة هذه الجريمة، مؤكدا على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق اللجنة الوطنية في تفعيل سبل المكافحة والوقاية والمقاضاة، فضلا عن إعداد الكوادر المؤهلة لتحقيق هذا الدور.