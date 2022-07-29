قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إنه يتمركز حاليا نطاق هائل من الضغط المنخفض يعرف بـ «منخفض الهند الموسمي» الذي يغطي المحيط الهندي والمناطق المجاورة له مثل الهند وشبه الجزيرة العربية ويصل تأثيره أحيانا إلى القارة الأوروبية، لافتا إلى ان المنخفض تأثيره واضح على وسط شبه القارة الهندية كما يسبب نطاقا آخر من الضغط المنخفض بوسط شبه الجزيرة العربية تبلغ قوته 995-1002 مليبار، مما نشأ عن وجود هذا المنخفض الجوي العميق هبوب رياح جنوبية تتوغل في جنوب شبه الجزيرة العربية التي ستنشط مع رطوبة عالية نسبيا تصل أحيانا إلى 50% وسوف تتأثر منطقة الخليج العربي كلها بهذا الطقس مكونة جوا غائما ورطبا سوف يستمر حتى مساء الاثنين المقبل، مضيفا ان المنطقة ستكون بصورة عامة تحت سيطرة رياح الكوس الرطبة التي من المتوقع أن تستمر خلال الأيام الـ 10 المقبلة مع انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة وجو صحو وشبه غائم خلال هذه الفترة.

وأضاف المرزوق: منخفض الهند الموسمي يؤدي دائما إلى أن تهب حاليا على جنوب شرق شبه الجزيرة العربية رياح جنوبية تكون بين معتدلة ونشطة في جنوب سلطنة عمان، وتهب على نطاقين منفصلين: الأول، رياح جنوبية تهب على منطقة خليج عمان ومضيق هرمز متوغلة إلى داخل الخليج العربي وصولا إلى الكويت وتجعل المنطقة كلها مغطاة بغيوم بين عالية ومتوسطة الارتفاع، موضحا ان الغيوم العالية من نوع «السماحقية» أو «ذيل الحصان» وهي على شكل خيوط رفيعة في السماء، والغيوم المتوسطة الارتفاع من نوع الغيوم الركامية الداكنة والثقيلة التي أسقطت أمطارها أمس الاول في دولة الإمارات العربية.

وتابع: أما النطاق الثاني من الرياح، فهي الموسمية التي تتوغل في سلطنة عمان مرورا على دولة الإمارات والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية شاملة ساحل الخليج العربي وصولا إلى الكويت ملتقية هذه الرياح بالنطاق الأول من الرياح الجنوبية التي من المتوقع أن ترفع من درجات الحرارة وزيادة بنسبة الرطوبة في الجو ومشكلة في الوقت نفسه حالة من عدم الاستقرار بالمنطقة.

وزاد: المنخفض هو الذي يسبب سقوط الأمطار الموسمية في شبه القارة الهندية، حيث تدخل الهند ابتداء من شهر أبريل من كل عام في الفترة المطيرة التي تزداد خلال أشهر الصيف الثلاثة يونيو ويوليو وأغسطس، مبينا انها الفترة التي يطلق عليها في الهند اسم «البرصات» وتعني الأمطار الغزيرة التي تؤثر الآن على المحيط الهندي وتؤثر على منطقة جنوب شبه جزيرة العرب، حيث سقطت مساء أمس الأول الأمطار الغزيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسببت السيول الجارفة.

فلكياً.. السبت أول أيام شهر المحرم

أوضح الخبير الفلكي عادل المرزوق أن الخميس 28 يوليو 2022 (29 من شهر ذي الحجة 1443هـ) كان اليوم الأخير من السنة الهجرية الحالية، حيث ان هلال شهر محرم لسنة 1444هجرية سيقترن مع الشمس او كما يقال عند عامة الناس الهلال يولد في هذه الليلة في تمام الساعة (5:55:41) وذلك حسب التوقيت الدولي (غرينتش وفي الساعة (8:55:41) مساء حسب توقيت الكويت المحلي، وهذا يعني أن الهلال سيولد بعد غروب الشمس في الكويت بفترة زمنية مدتها (2:12:32) ساعة.

وأشار الى أن اقتران الهلال بالشمس أو كما تسمى ولادة الهلال يكون في وقت واحد في جميع أنحاء العالم، ولكن الاختلاف يكون في الفترة الزمنية التي تكون قبل غروب الشمس أو بعدها في أي بلد يرصد هذا الاقتران أو ولادة الهلال.

وبين المرزوق ان الاقتران في هذا الوقت وبعد غروب الشمس تحديدا تحكمه القاعدة الفقهية التي تنص على أنه (لا استهلال بعد غروب الشمس)، فالاقتران في هذا الوقت يجعل رؤية الهلال متعذرة وغير ممكنة في كل منطقة الشرق الأوسط، وبهذه الحالة يكون الجمعة 29 يوليو 2022 المتمم لشهر ذي الحجة وهو اليوم الأخير في هذه السنة الهجرية الحالية 1443 وعليه فإن السبت 30 يوليو 2022 هو أول يوم في السنة الهجرية الجديدة 1444 وختم بقوله: بهذه المناسبة الكريمة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير، وإلى مقام سمو ولي العهد، وإلى الحكومة الرشيدة والشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواما عديدة ومديدة كلها خير وسعادة وأمن وأمان وكل عام وأنتم بخير .