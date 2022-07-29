خالد العرافة



أبلغت مصادر مطلعة «الأنباء» بأن عددا من وزارات الدولة بدأت فعليا تنفذ بيع الإجازات للطلبات التي سبق أن تقدم بها الموظفون لديها، موضحة أن الفترة التي طلب الموظف بيعها تم خصمها بالفعل من الرصيد الكلي لإجازاته، تمهيدا لاستكمال صرف البدل النقدي عن الفترة المبيعة. وأشارت إلى أن آلية بيع الإجازات تمت بموجب طلب الموظف الاستفادة من رصيد إجازاته نقدا دون تحديد سقف لعدد الأيام المبيعة لكن مع الإبقاء على 30 يوما على الأقل في الرصيد. وذكرت المصادر أنه تم خصم الفترة المبيعة من رصيد الموظف عبر النظم المتكاملة للخدمة المدنية، مضيفة أنه سيتم بعد ذلك تحديد مبلغ الصرف النقدي في كل وزارة بالتنسيق مع وزارة المالية.