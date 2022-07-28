د.عيسى الانصاري : الفوز يؤكد ريادة المسرح الكويتي وتميز شبابه في المنطقة



مفرح الشمري



حققت فرقة مسرح الخليج العربي من خلال عرضها المسرحي «أناركيا» ، التي مثلت الكويت في مهرجان المسرح الحر الدولي بدورته الـ 17، الجائزة الكبرى كأفضل عرض مسرحي في الدورة وجائزة افضل ممثلة دور اول للفنانة فاطمة العصيمي وجائزة التحكيم الخاصة للممثل فيصل الصفار .



وقد هنأ الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالإنابة د.عيسى الانصاري رئيس فرقة مسرح الخليج العربي ميثم بدر على هذا الانجاز الذي يؤكد ريادة المسرح الكويتي وتميز شبابه في المنطقة .



يذكر أن مسرحية «أناركيا» من تأليف فاطمة العامر وإخراج محمد الأنصاري، وسبق لها أن حصدت 10جوائز في مهرجان الكويت للمسرح في دورته الـ 13، في مقدمتها جائزة أفضل عرض متكامل.