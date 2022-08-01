عبدالكريم العبدالله



أعلنت مديرة الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة د.دينا الضبيب عن اعتماد بروتوكول تشخيص وعلاج أمراض السمنة من خلال عيادات الأمراض المزمنة غير المعدية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والبالغ عددها 90 عيادة في جميع المناطق الصحية، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول أعدته لجنة برنامج التصدي للأمراض المزمنة غير المعدية، وهو من ضمن 8 لجان برامج تتبع الإدارة المركزية للرعاية الصحية الأولية.



وذكرت الضبيب في تصريح لـ «الأنباء» أنه سيتم تقديم الخدمة عن طريق «أطباء عائلة» مدربين في هذا المجال، موضحة أن السمنة مرض مزمن، ومعقد، يتميز بوجود نسبة مرتفعة من الدهون غير العادية أو الزائدة في الجسم، بما يؤثر على الصحة والرفاهية الجسمية والنفسية والاجتماعية للمريض.



وأوضحت أن السمنة مسبب رئيسي للعديد من الأمراض غير المعدية، بما في ذلك مرض السكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان، وتزداد خطورة هذه الأمراض مع زيادة مستوى السمنة، وارتباطها بالصحة العقلية واضطرابات الأكل، كما يواجه الأشخاص المصابون بالسمنة تحيزا ووصمة عار في عيون الغير، مما يسهم في زيادة معدلات اعتلال الصحة.



وأفادت بأن السمنة هي أكثر مشاكل التغذية انتشارا في العالم وهي تثقل كاهل نظام الرعاية الصحية في مختلف الدول، لكونها تؤثر على ما يقارب ثلث سكان العالم أي نحو ملياري شخص، كما أنها تسبب 5% من جميع الوفيات في أنحاء العالم.



السمنة في الكويت



وعن مشكلة السمنة في الكويت، قالت د.الضبيب: إن السمنة تنتشر في الكويت لكونها إحدى النتائج الثقافية للتغيرات الاجتماعية التي طالت منطقة الخليج العربي ومن بينها الكويت، وتستمر معدلات السمنة في الارتفاع بسبب نمط الحياة الذي يتميز بتناول كميات كبيرة من الطعام مع انخفاض مستويات النشاط.



ولفتت إلى أن البروتوكول الجديد شمل عدة توصيات للتصدي لمشكلة السمنة لدى مقدمي الرعاية الصحية بالكويت، وهي أن يتعرف أطباء الرعاية الأولية على المصابين بالسمنة، مع محاولة إجراء محادثات تركز على المريض وتركز على رغبته في تحسين صحته بالتخلص من السمنة.



مساعدة المرضى



ولفتت إلى أن الهدف من البروتوكول هو مساعدة المرضى على إجراء تغييرات طويلة الأمد في عاداتهم الغذائية، وتعديل تناولهم للطعام وأنشطة التمارين البدنية، وتقليل ثقافة وسلوكيات الخمول، بالإضافة إلى السيطرة على محفزات الإفراط في الأكل.



تعاون



وكشفت د.الضبيب عن تعاون بين الرعاية الأولية والرعاية الثانوية ممثلة بالمستشفيات لعلاج السمنة من خلال تحويل المرضى الذين أتموا المرحلتين الأولى والثانية من بروتوكول السمنة إلى عيادات متعددة التخصصات في المستشفيات، حيث بدأ التعاون مع المستشفيات في هذا المجال، المراكز الصحية التي تضم عيادات الأمراض المزمنة التي طبقت بروتوكول علاج السمنة.



وفيما يلي المراكز التي تتواجد فيها عيادات الأمراض المزمنة غير المعدية بكل منطقة صحية:



العاصمة - 24 مركزاً



مركز عبدالرحمن العبدالمغني الصحي ـ الفيحاء، مركز عبدالله وشريفة المحري الصحي ـ الخالدية، عبدالله يوسف العبدالهادي الصحي ـ اليرموك، مركز ميرزا حسن الاحقاقي الصحي ـ الدعية، مركز علي محمد ثنيان الغانم الصحي ـ الصليبخات، مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي لطب العائلة ـ الدسمة، مركز الدوحة الصحي، مركز حمد الحميضي وشيخة السديراوي الصحي ـ الشويخ السكنية، مركز حمد الصقر التخصصي، مركز إبراهيم حجي حسين معرفي الصحي ـ بنيد القار، مركز جابر الأحمد الصحي 1، جابر الأحمد الصحي 2، مركز جاسم الوزان الصحي ـ المنصورية، مركز خالد الغنيم الصحي ـ القادسية، مركز بدر خالد النفيسي الصحي ـ ضاحية عبدالله السالم، مركز منيرة العيار الصحي ـ كيفان، مركز مساعد حمد الصالح الصحي ـ الشعب، مركز شمال غرب الصليبخات الصحي، مركز القيروان الصحي، مركز قرطبة الصحي، مركز الروضة الصحي، مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح الصحي ـ الشامية، مركز شيخة حسن الابراهيم الصحي ـ النزهة، مركز شيخان الفارسي وشريفة العوضي الصحي ـ السرة.



حولي ـ 13 مركزاً



مركز الرميثية التخصصي، مركز حولي الغربي الصحي، مركز السالمية الغربي الصحي، مركز صباح السالم الشمالي الصحي، مركز سلوى التخصصي، مركز عبدالرحمن الزيد الصحي، مركز السلام الصحي، مركز مشرف الصحي، مركز مبارك الحساوي الصحي ـ حطين، مركز الشهداء الصحي، مركز الصديق الصحي، مركز الجابرية الصحي، مركز بيان الصحي.



الفروانية ـ 16 مركزاً



مركز عبدالله المبارك الصحي، مركز النهضة الصحي، مركز العمرية الصحي، مركز الرابية الصحي، مركز الاندلس والرقعي الصحي، مركز الأندلس الصحي، العارضية الشمالي الصحي، مركز العارضية الجنوبي الصحي، مركز الفروانية الغربي الصحي، مركز الفردوس الشمالي الصحي، مركز الفردوس الجنوبي الصحي، مركز خيطان الشمالي الصحي، مركز خيطان الجنوبي الصحي، مركز مناحي العصيمي التخصصي ـ خيطان، مركز متعب عبيد الشلاحي الصحي ـ اشبيلية، مركز صباح الناصر الصحي.



الأحمدي ـ 25 مركزاً



مركز الوفرة السكني الصحي، مركز أبو حليفة الصحي، مركز الخيران السكني الصحي، مركز الظهر الصحي، مركز الظهر الصحي، مركز القرين الصحي، مركز العدان التخصصي، مركز العدان الصحي، مركز شرق الاحمدي الصحي، مركز علي صباح السالم الصحي، مركز علي صباح السالم الصحي، مركز الرقة الصحي، مركز فهد الاحمد الصحي، مركز الفحيحيل التخصصي، مركز الفنطاس التخصصي، مركز هدية الصحي، مركز جابر العلي الصحي، مركز المنقف الصحي، مركز صباح الاحمد الصحي ـ A، مركز صباح الاحمد الصحي ـ E، مركز الصباحية الشرقي الصحي، مركز الصباحية الغربي الصحي، مركز المسايل الصحي، مركز مبارك الكبير الشرقي الصحي، مركز مبارك الكبير الغربي الصحي، مركز الفنيطيس الصحي، مركز العقيلة الصحي.



الجهراء ـ 12 مركزاً



مركز العيون الصحي، مركز النعيم الصحي، مركز النسيم الصحي، مركز القصر الصحي، مركز الواحة الصحي، مركز الجهراء الصحي، مركز سعد العبدالله الصحي ـ ق10، مركز سعد العبدالله الصحي ـ ق2 ـ مركز سعد العبدالله الصحي ـ ق5، مركز الصليبية الجنوبي الصحي، مركز الصليبية الشمالي الصحي، مركز تيماء الصحي.‫