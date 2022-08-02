ينظم النادي الكويتي للكارتينغ اليوم بطولة شهداء القرين على حلبة مجمع الكوت من السادسة حتى العاشرة مساء. وتشمل البطولة مشاركة فئتين الأولى (فتيان وفتيات) من عمر 7 إلى 12 عاما، والثانية فئة الشباب والبنات من عمر 13 عاما فما فوق. وخصص النادي جوائز مادية للفائزين الثلاثة من كل فئة، حيث يحصل المركز الأول على 300 دينار والثاني 200 دينار، فيما ينال الثالث 150 دينارا. من جانبه، قال د.حامد بوشهري رئيس النادي الكويتي للكارتينغ، إن إقامة البطولة تتزامن مع الذكرى الـ 32 للغزو الغاشم على دولتنا الحبيبة الكويت، كما أنها لاستذكار الأعمال البطولية لشهداء الكويت في الغزو، وتضحياتهم بأرواحهم من أجل هذا الوطن الغالي. وذكر أن منتخب الكارتينغ بصدد إقامة معسكر خارجي في بلجيكا من 6-15 أغسطس المقبل، يعقبه المشاركة في بطولة بنلوكس من 16-21 من الشهر نفسه، وبطولة يورو سيرس من 25-28 أغسطس.