عبدالعزيز جاسم



يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مباراته الودية الأولى في معسكره المقام حاليا بالقاهرة عندما يواجه فريق السكة الحديد المصري في السادسة مساء، وذلك ضمن استعدادات الأصفر لانطلاق بطولة الدوري الممتاز 25 الجاري، حيث سيواجه في الجولة الأولى فريق الساحل.



ويسعى القادسية الى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المعسكر بإشراك جميع قائمة اللاعبين الـ 33 والتي بلا شك سيقوم بتقليصها المدرب ناصر الشطي إلى 30 لاعبا قبل انطلاق المنافسات الرسمية حسب لائحة اتحاد الكرة، ويتبقى للأصفر 3 مواجهات أخرى مع فرق اف سي مصر والساحل السعودي وحرس الحدود المصري.



من جهة أخرى، يخوض كاظمة أيضا اليوم أولى مباراته الودية في معسكره الصربي أمام سلوغو فوتكس الكرواتي في السادسة والنصف مساء، على أن تتبعها 3 مواجهات أخرى قبل العودة من المعسكر 14 الجاري. إلى ذلك، غادرت بعثة فريق النصر إلى صربيا صباح أمس بعد انتهاء فترة الاستعداد المحلية أول من أمس، على أن تكون المرحلة الثانية في المعسكر الخارجي هي الأهم، والتي تمتد حتى 18 الجاري تتخللها 3 مباريات ودية مع فرق إماراتية هي الظفرة ودبا الفجيرة والشباب.



وقرر الجهاز الفني بقيادة محمد المشعان تقسيم المعسكر إلى مرحلتين، الأولى في منطقة زلاتبور فوق الجبل لمدة 11 يوما، والثانية 7 أيام في العاصمة بلغراد. وتسعى إدارة النصر إلى الانتهاء من تأشيرات اللاعبين المحترفين النيجيري دينيس سيسوجه والسوري عمرو ميداني والعاجي أدو روبن للالتحاق ببعثة الفريق، فيما سيغادر محمد عبدالهادي ومحمد عليان وناصر العجمي الذين تأخروا لظروف خاصة، كما سيلتحق خالد شامان ومعاذ الظفيري بالوفد بعد الانتهاء من اختباراتهم الدراسية بمصر، ويتواجد حاليا مساعد المدرب مساعد مناور للتركيز على تدريبات اللاعبين المتواجدين بالكويت، على أن ينضموا جميعا الى الوفد لاحقا.