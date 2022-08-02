حقق المنتخب الوطني للرماية 5 ميداليات: 3 ذهبيات وفضية وبرونزية في منافسات الرماية بالبطولة الآسيوية العاشرة للرماية وبطولة الجائزة الكبرى لرماية الأطباق الطائرة المقامتان في كازاخستان والتي انطلقت في 28 يوليو الماضي وتستمر حتى 8 الجاري.



وقال رئيس مجلس إدارة اتحاد ونادي الرماية دعيج العتيبي إن الرامي بدر المقلد استطاع الفوز بالميدالية الذهبية بمنافسات الفردي للتراب.فيما حققت سارة الحوال الميدالية الذهبية في مسابقات التراب الفردي. وحقق ناصر المقلد الميدالية الذهبية في منافسات التراب فيما حل طلال الرشيدي ثالثا محققا برونزية المسابقة.