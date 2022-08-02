هادي العنزي



حقق منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب أول فوز له في البطولة الخليجية للشباب لكرة السلة، بعدما تغلب على نظيره العماني 67-52، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول ضمن مواجهات المرحلة الثالثة للبطولة التي تتواصل منافساتها في دبي بالإمارات العربية المتحدة، وتختتم 6 أغسطس المقبل.



وجاء فوز «أزرق الشباب» بعد خسارتين متتاليتين من قطر (51-64)، والسعودية (63-72)، لينعش آماله بالتأهل إلى الدور نصف النهائي، وتنتظره في الـ8:30 مساء اليوم مواجهة صعبة ومهمة مع المنتخب البحريني، الذي حجز مقعده مبكرا إلى الدور نصف النهائي.



وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور نصف النهائي، ليتواجه بعدها الأول مع الرابع، والثاني مع الثالث، على أن يتأهل الأول والثاني في البطولة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب التي تقام في طهران نهاية الشهر الجاري.